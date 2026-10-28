Chandgad Pumped Storage Project : चंदगडच्या धामापूर-कानूर भागात 7,519 कोटींचा जलविद्युत प्रकल्प; तब्बल 1300 एकर क्षेत्रातील झाडे तोडणार? 1200 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प काय आहे?

पट्टणकोडोली (जि. कोल्हापूर) : चंदगड तालुक्यात धामापूर-कानूर बुद्रुक परिसरात १२०० मेगावॅट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी ७ हजार ५१९ कोटी १२ लाख खर्च अपेक्षित (Dhamapur Kanur Budruk hydroelectric Project) असून, त्यासाठी ३९०.९५ हेक्टर क्षेत्र निश्चित केले आहे. या क्षेत्रात काही भाग वनक्षेत्र आहे, तर काही भाग खासगी असल्याची माहिती समोर आली आहे. ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे, त्यासाठी पर्यावरणीय संदर्भ, अटी मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे..या प्रकल्पांतर्गत दोन स्वतंत्र जलाशय उभारण्यात येणार आहेत. वरच्या जलाशयाची साठवण क्षमता ०.५०५ टीएमसी, तर खालच्या जलाशयाची क्षमता ०.५०९ टीएमसी असेल. या दोन्ही जलाशयादरम्यान वार्षिक वीज निर्मिती सात हजार २४८ दशलक्ष युनिट प्रस्तावित आहे..घटप्रभा नदीतून पाणी उचलणारप्रकल्पासाठी जवळच्या घटप्रभा नदीतून ०.७६५ टीएमसी पाणी उचलण्याचे नियोजन आहे. उचललेले पाणी खालच्या जलाशयात साठवून ते दोन्ही जलाशयादरम्यान चक्राकार पद्धतीने वापरण्यात येईल. बाष्पीभवनामुळे अंदाजे ०.०८ टीएमसी पाण्याचे नुकसान होण्याची शक्यता असून, आवश्यकतेनुसार घटप्रभा नदीतून पुन्हा पाणी आणून ही तूट भरून काढण्याचे प्रस्तावात नमूद आहे..Cyclone Arnava Update : बंगालच्या उपसागरात भयानक वादळ; ताशी 150 किमी वाऱ्याचा वेग, 'अर्णव' चक्रीवादळ यनमजवळ ओलांडणार किनारा, IMD कडून महत्त्वाची अपडेट.जलाशयांसाठी उंच बंधारेवरच्या जलाशयासाठी दगड-मातीच्या भरावाचा सरासरी २२ मीटर उंचीचा, तर कमाल ४३ मीटर उंचीचा बंधारा उभारण्यात येणार आहे. या बंधाऱ्याची लांबी १५०६ मीटर असेल. खालच्या जलाशयासाठी सरासरी ३६ मीटर उंचीचा आणि कमाल ५३ मीटर उंचीचा बंधारा प्रस्तावित आहे. त्याची लांबी १५०२ मीटर असेल. दोन्ही जलाशय खोलगट भागात खोदकाम करण्याचे नियोजन आहे..पाच संचांद्वारे वीजनिर्मितीप्रकल्पाच्या वीजगृहात प्रत्येकी ३०० मेगावॅट क्षमतेचे तीन आणि प्रत्येकी १५० मेगावॅट क्षमतेचे दोन असे एकूण पाच संच उभारणार आहेत. वीजनिर्मितीवेळी पाण्याच्या प्रवाहातून टर्बाइन फिरवून वीज तयार केली जाईल, तर अतिरिक्त वीज उपलब्ध असताना पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप करून साठवले जाईल..Shetkari Karj Mafi Update : दिवाळीपूर्वी 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता; खात्यात जमा होणार पैसे? 4 हजार कोटींचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे....पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात या गावाचा भाग आहे का, ते पाहावे लागेल. या प्रकल्पासाठी मान्यता कशी मिळाली?, नोटिफिकेशननुसार ही गावे त्या यादीत असतील तर हा प्रकल्प नियमबाह्य आहे. सरकारने याला परवानगी दिली असली तरी हा प्रकल्प गैर आहे. वनक्षेत्र असेल तर यात झाडांची कत्तल होईल. पर्यावरणप्रेमी म्हणून याला माझा विरोध असेल.-मधुकर बाचुळकर, पर्यावरणतज्ज्ञ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.