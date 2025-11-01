Sugarcane Protesters : शिरोळमध्ये ऊस आंदोलक आणि दत्त कारखाना समर्थकांत झटापट, धनाजी चुडमुंगेंना ढकलाढकली

Kolhapur Sugarcane News : दत्त साखर कारखान्याला ऊस वाहतूक करणारी वाहने ‘आंदोलन अंकुश’च्या कार्यकर्त्यांनी अडविली. यावेळी कारखाना समर्थक व ‘आंदोलन अंकुश’ चे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये झटापट झाली. या घटनेनंतर शिरोळ पोलिसांनी घालवाड फाटा या ठिकाणी बंदोबस्त तैनात केला असून, शिरोळमध्ये रात्री उशिरापर्यंत तणावपूर्ण वातावरण होते..येथील श्री दत्त शेतकरी साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम एक नोव्हेंबरपासून जोमाने सुरू करण्याकरिता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तोडी दिल्या होत्या. अर्जुनवाड परिसरातील ऊसतोडी ‘आंदोलन अंकुश’ च्या कार्यकर्त्यांनी बंद पडल्या होत्या. तथापि उसाने भरलेली काही वाहने रात्री आठच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी चौकामध्ये ‘आंदोलन अंकुश’च्या कार्यकर्त्यांनी आडवली. यावेळी कारखाना समर्थक कार्यकर्त्यांनी वाहने अडवायची नाहीत, अशी भूमिका घेतल्याने ‘आंदोलन अंकुश’चे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे वाहनांच्या आडवे झाले. ‘३४०० रुपये दर आम्हाला मान्य नाही..उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा व मागील २०० रुपये मिळावेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. चुडमुंगे यांना बाजूला काढत असताना ‘आंदोलन अंकुश’चे कार्यकर्ते व कारखाना समर्थकांमध्ये ढकलाढकली झाली. या घटनेमुळे वातावरण तणावपूर्ण बनले. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत धनाजी चुडमुंगे व कार्यकर्ते यांनी घालवाड फाट्यावर ठिय्या मारला होता. या ठिकाणी शिरोळ पोलिसांनी राखीव पोलिस दलाची कुमक मागवली आहे..Kolhapur News : निपुण धर्माधिकारी, क्षिती जोग आणि साजिरी जोशी ने घेतले महालक्ष्मी देवीचे दर्शन.दरम्यान, धनाजी चुडमुंगे यांना व ‘आंदोलन अंकुश’च्या कार्यकर्त्यांना कारखाना समर्थकांनी मारहाण केल्याचा आरोप ‘आंदोलन अंकुश’चे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील यांनी केला आहे, तर ‘दत्त साखर कारखान्याने ३४०० रुपये दर जाहीर केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी ऊसतोडी स्वीकारल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना ऊस घालवायचा आहे, त्यांना ऊस कारखान्यास पाठवू द्या. वाहनधारकांचे नुकसान करू नका, असे आम्ही कार्यकर्त्यांना सांगत होतो’, नीलेश गावडे यांनी सांगितले..‘स्वाभिमानी’ने ‘दालमिया’ची ऊस वाहतूक दुसऱ्या दिवशीही रोखलीस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने उसाला ३७५१ रुपये एकरकमी एफआरपी मिळावी, यासाठी आंदोलन पुकारले आहे. दर जाहीर न करता दालमिया साखर कारखान्याने ऊसतोडी दिल्या आहेत. यामुळे संतप्त झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कुंभी परिसर कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी कोपार्डे येथे ऊस वाहतूक रोखून धरली होती. यानंतर पुन्हा आज ऊसतोडी दिल्यामुळे दुसऱ्या दिवशीही पुन्हा ऊस वाहतूक रोखून धरली..यावेळी दालमिया कारखान्याच्या शेती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, उद्या दर जाहीर करू यानंतरच ऊस तोडी देऊ असे सांगितल्यानंतर वाहने सोडण्यात आली. कोपार्डे जनावरांचा बाजार या ठिकाणी उसाची वाहतूक आज दुपारी बारा वाजता रोखून धरण्यात आली. यावेळी बाजीराव देवाळकर, बाजीराव पाटील, रंगराव पाटील, एस. बी. पाटील व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.