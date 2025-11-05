Raju Shetti Protest : कोल्हापुरात राजू शेट्टी समर्थक आणि पोलिसांत झटापट; राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांच्यावर पोलिसांचा बळाचा वापर

Kolhapur Political News : पाटणे फाटा (ता. चंदगड) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात पोलिसांनी संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांना धक्काबुक्की केल्यामुळे आंदोलक संतप्त झाले. गड्ड्यान्नावर यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेताना आंदोलकांनी विरोध केला. त्यावर पोलिसांनी सौम्य लाठीमार करीत गड्ड्यान्नावर यांना ताब्यात घेऊन चंदगडला नेले. मात्र, जोपर्यंत त्यांना आंदोलनस्थळी आणले जात नाही, तोपर्यंत इथून उठणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली..अखेर पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील यांनी त्यांना आंदोलनस्थळी आणले, तोपर्यंत संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही आंदोलनस्थळी हजेरी लावली. थकीत रक्कम मिळाल्याशिवाय उसाच्या कांडक्यालाही हात लावू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांनीही तोडणीसाठी गडबड करू नये, असे आवाहन केले.संघटनेने केलेल्या आवाहनानुसार दुपारी एकच्या सुमारास कार्यकर्ते पाटणे फाटा येथे जमले. या वेळी गड्ड्यान्नावर म्हणाले, ‘या विभागातील इको केन शुगर्स, ओलम शुगर्स, दौलत-अथर्व, आजरा व आप्पासाहेब नलवडे कारखान्यांकडून २०२२-२३ व २४-२५ मधील मिळून २५ कोटी ८४ लाख रुपये थकबाकी आहे. व्याजासह ही रक्कम २७ कोटी रुपये होते. शेतकऱ्यांच्या घामावर कारखानदार मोठे होत असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.’.त्यांचे भाषण सुरू असताना कार्यकर्त्यांनी रस्त्यात ठिय्या दिल्यामुळे दोन्ही बाजूने वाहतूक ठप्प झाली. त्यावर पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी गड्ड्यान्नावर यांच्याकडे येऊन तुमचे आवरते घ्या, आम्ही रस्ता खुला करणार आहोत, असे सांगितले. गड्ड्यान्नावर यांनी त्याला प्रतिसाद देताना तुम्ही रस्ता खुला करा, मात्र आमचे म्हणणे ऐकून घ्या, अशी विनंती केली. मात्र, पाटील यांनी त्यांना ढकलत पोलिस व्हॅनच्या दिशेन नेले. हा प्रकार बघताच आंदोलक संतप्त झाले. जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली..पोलिसांनी गड्ड्यान्नावर यांना हवेत उचलून गाडीत फेकले. त्यावर आंदोलकांनी गाडीच्या पुढे जाऊन ती अडवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस बळाचा वापर करून गड्ड्यान्नावर यांना तिथून चंदगड पोलिस ठाण्यात आणले. आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी कारखान्याच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी चंदगडला यावे, असा निरोप त्यांनी दिला. त्यावर आंदोलकांनी त्याला विरोध केला. गड्ड्यान्नावर यांना आंदोलनस्थळी आणले जात नाही, तोपर्यंत इथून उठणार नाही, अशी भूमिका घेतली. सुमारे तीन तास आंदोलक जागेवरून हलले नाहीत..Kolhapur Sugarcane : शेतकरी नेत्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत भूमिका मांडली पण कारखानदारांनी काय केलं?; साखर सहसंचालकही हतबल, ऊस आंदोलनाचं पुढं काय....पाचच्या सुमारास माजी खासदार राजू शेट्टी आंदोलनस्थळी आले. ते म्हणाले, ‘शासनाच्या नियमानुसार एफआरपीची रक्कम देणे कारखानदारांना बंधनकारक आहे. ती त्यांनी द्यावी, आम्ही आंदोलन मागे घेतो. शेतकऱ्यांनी कष्टाचे पैसे मिळाल्यानंतर तोडणीचा निर्णय घ्यावा.’कारखान्याच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची गरज नाही. थकीत रक्कम मिळत नाही, तोपर्यंत तोडणी करायची नाही, हाच निर्णय घेऊन आंदोलनाची सांगता झाली. संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. दीपक पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.