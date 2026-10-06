Devendra Fadnavis on Gokul Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार का?; दस्तुर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेलक्या शब्दात केला खुलासा...

Kolhapur Gokul Election : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. गोकुळची निवडणूक महायुती एकत्रितपणे लढणार असून, या निवडणुकीसाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ पुढाकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार की निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार, याबाबत फडणवीस यांनी स्पष्ट भाष्य करणे टाळले. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीबाबतची उत्सुकता कायम आहे..फडणवीस म्हणाले, गोकुळमध्ये महायुती एकत्रितपणे निवडणूक लढेल. सध्या गोकुळचे नेतृत्व हसन मुश्रीफ करत असून, तेच या निवडणुकीसाठी पुढाकार घेत आहेत. त्यांच्यासोबत महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्रितपणे काम करतील. चंद्रकांत पाटील, महाडीक, प्रकाश आबिटकर, क्षीरसागर यांच्यासह इतर नेते आणि त्यांचे समर्थकही या निवडणुकीत एकत्र येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ही स्थानिक पातळीवरील आणि सहकार क्षेत्रातील निवडणूक आहे. त्यामुळे आपल्या स्तरावर या निवडणुकीत कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले..Gokul Dudh Election Date : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला? ऑक्टोबर महिन्यात मतदान, मतमोजणी होणार.दरम्यान, गोकुळची निवडणूक बिनविरोध होणार का, यावर भाष्य करणे टाळले. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लागण्याची शक्यता असून, आगामी काळात महायुतीच्या रणनीतीकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.