Sugarcane Farmers Protest : ऊसदर आंदोलनाचा दुकानदारांकडून गैरफायदा महामार्गावर लूट, ट्राफिकमध्ये अडकलेल्यांना २० रुपयांची पाण्याची बाटली ५० रुपयांना!

Pune Bangalore Highway Traffic : ऊसदराच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या चक्काजाम आंदोलनाचा मोठा फटका पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना बसत आहे. महामार्गावर शेकडो ट्रक, टँकर आणि ट्रेलर्स गेल्या तीन दिवसांपासून अडकून पडले आहेत. त्यामुळे ट्रकचालकांची मोठी गैरसोय होत असून, खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे दरही वाढल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. वीस रुपयांची पाण्याची बाटली पन्नास रुपयांना, दहा रुपयांचा चहा पंचवीस रुपयांना, तर पन्नास रुपयांना वडापाव विकला जात असल्याचे चालकांनी सांगितले. अडकलेल्या चालकांच्या अगतिकतेचा काही विक्रेत्यांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील चक्काजाम आंदोलन सुरू आहे. गेल्या ४५ तासांहून अधिक काळ आंदोलन सुरू असल्याने पुणे-मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. कोल्हापूर परिसरातील वाढे फाटा येथेही ट्रक, टँकर आणि ट्रेलर्सची मोठी गर्दी झाली आहे. अनेक चालकांना वाहनांमध्येच मुक्काम करावा लागत असून, जेवण आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करताना त्यांची दमछाक होत आहे..आंदोलनामुळे वाहतूक ठप्प झाल्याने चालकांना जवळच्या हॉटेल, टपऱ्या आणि विक्रेत्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र, तेथे खाद्यपदार्थ आणि पाण्याच्या बाटल्यांचे वाढीव दर आकारले जात असल्याची तक्रार चालकांनी केली. नियमित दरापेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत असल्याने मर्यादित पैशांत प्रवास करणाऱ्या चालकांचे आर्थिक गणितही बिघडले आहे. अनेक तास वाहनांच्या रांगेत अडकून राहिल्याने जेवणाची वेळही अनिश्चित झाली आहे..Pune Bangalore Highway traffic : ऊसदर आंदोलनाचा तिसरा दिवस; पुणे-बंगळूर महामार्ग ठप्प; साताऱ्यापासून सांगली-कोल्हापूरसाठी पर्यायी मार्ग कोणते?.दरम्यान, ऊसदराच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनासोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे आज पुन्हा सातारा जिल्ह्याची पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना प्रतिटन ४२०० रुपये ऊसदराच्या मागणीवर ठाम आहे. त्यामुळे या बैठकीत तोडगा निघणार का आणि महामार्गावरील वाहतूक कधी सुरळीत होणार, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.