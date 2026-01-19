कोल्हापूर
Kolhapur Cross Voting : पॅनेलमधील असमान मतदानाने विरोधकांचा विश्वास फुटला, ‘असंतोषाचा भडका’
Alliance Leaders : क्रॉस व्होटिंगमुळे पॅनेलमधील उमेदवारांचा बळी: युतीची ताकद कशी कमी पडली? पराभूत उमेदवारांचा राग उग्र, काहींनी राजीनामा, काहींनी नव्या मार्गाचा विचार
कोल्हापूर : अनेकांनी गेल्या दहा वर्षांपासून तयारी केली. काहींनी जुन्या पदांच्या जोरावर प्रभागात विकासाची मोठी कामे केली. पण, पॅनेलमधील इतर उमेदवार विजयी व एकटा-दोघे पराभूत, या प्रकाराने अनेक पराभूत उमेदवारांच्या मनात दोन दिवसांपासून खदखदणाऱ्या असंतोषाचा भडका उडण्यास आज सुरुवात झाली आहे.