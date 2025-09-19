Kolhapur Attack : विद्यार्थ्यांनी गजबजलेल्या कोल्हापुरातील सायबर चौकात प्राणघातक हल्ला,पार्टीच्या वादातून मित्रांमध्ये वाद

Kolhapur Crime News : पार्टीच्या वादातून मित्रांमध्ये झालेल्या वादानंतर पाठलाग करून रोहन संजय हेरवाडे (वय २७, रा. सायबर चौक) याच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. तसेच त्याच्या मोटारीची तोडफोड केल्याप्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राजारामपुरी पोलिसांनी संशयित ओम नितीन माने (२१, रा. कळंबा), विनायक रावसाहेब पाटील (३१) व राहुल उत्तम लोकरे (२६, दोघे रा. लक्षतीर्थ वसाहत) या तिघांना आज अटक केली. संशयितांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..याबाबत अधिक माहिती अशी, रोहन हेरवाडे व ओम माने हे मित्र आहेत. बुधवारी दुपारी पुईखडी परिसरात दोघे पार्टीची चर्चा करत होते. यावेळी दोघांत झालेल्या वादातून रोहन याने ओम मानेला मारहाण केली. याचा राग मनात धरून ओमने तिघा साथीदारांसह सायबर चौकात येऊन रोहन हेरवाडेला मारहाण केली..Truck Accident Kolhapur : अनेकांचे जीव वाचवणाऱ्या फार्मासिस्ट प्रणवला वाचवायला संधीच मिळाली नाही, ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार.कोयत्याने करण्यात आलेल्या मारहाणीत रोहनच्या डोक्याला, पाठीला दुखापत झाली. तसेच चौघांनी त्याच्या मोटारीचीही तोडफोड केली होती. राजारामपुरी पोलिसांनी हल्ल्यातील तिघांना आज अटक केली. शुक्रवारी संशयितांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असल्याची माहित पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी दिली..पंचनाम्यावेळी बघ्यांची गर्दी...मंगळवारी रात्री झालेल्या घटनेनंतर रोहन हेरवाडेची मोटार सायबर चौकातच पडून होती. फॉरेन्सिक लॅबचे पथक पंचनामा करण्यासाठी आज सायंकाळी येथे दाखल झाले. मोटारीच्या चारही बाजूंनी पट्टी लावून पंचनामा सुरू करण्यात आला. रस्त्यावरच सुरू असलेला पंचनामा पाहण्यासाठी स्थानिक नागरिक, तरुण, विद्यापीठातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने जमले होते. बघ्यांची गर्दी वाढत गेल्याने मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.