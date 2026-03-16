BJP Protest : संसदेच्या ‘चाय पार्टी’ वरून वाद; खासदार धनंजय महाडिकांची काँग्रेस व राहुल गांधींवर जोरदार टीका

कोल्हापूर : 'देशातील जनतेने निवडून दिलेल्या खासदारांसाठी संसद हे मंदिर आहे. इथे जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली जाते. मात्र, काँग्रेसने संसदेच्या प्रवेशद्वारावर 'चाय पार्टी' आयोजित करून संसदेचा अपमान केला आहे. संसदेची प्रतिमा मलिन करणे हेच काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचे धोरण आहे,' अशी टीका खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली..भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज छत्रपती शिवाजी चौकामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात निदर्शने केली. यावेळी खासदार महाडिक बोलत होते..खासदार राहुल गांधी यांची भिवंडी न्यायालयात हजेरी.सकाळी साडेदहा वाजता भाजप कार्यकर्ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात एकत्र आले. त्यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या. 'संसद का अपमान नही सहेगा हिंदुस्तान', 'संसद के सन्मान मे भाजपा मैदान मे' अशा घोषणा दिल्या..यावेळी खासदार महाडिक म्हणाले, 'संसदेत लोकांचे प्रश्न, समस्या, अडीअडचणी सोडवण्याचे काम चालते; परंतु दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी व अन्य खासदारांनी या संस्थेला पिकनिक स्पॉटसारखे दृश्य देण्याचे काम केले. आम्ही काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचा निषेध करतो.' यावेळी जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव यांनीही मनोगत व्यक्त केले..भाजपाच्या वतीने कॉग्रेस नेते राहूल गांधी आणि\nसहका:यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन.आंदोलनात युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक, संग्राम निकम, अशोक देसाई, राजसिंह शेळके, विशाल शिराळे, हेमंत आराध्ये, माधुरी नकाते, रेखा उगवे, विजय अग्रवाल, किरण नकाते, सयाजी आळवेकर, विश्वजित पवार, रवी पाटील, दिग्विजय कालेकर यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.