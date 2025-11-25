Kolhapur Digital Crime : सुप्रीम कोर्टाचं अटक वॉरंट आहे, एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला आला फोन; डिजिटल अरेस्ट करत ६३ लाख लुटले

गांधीनगर : ‘तुमच्या मोबाईलवरून आक्षेपार्ह मजकूर पाठविण्यात आला आहे. तुमच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे अटक वॉरंट आहे. हे वॉरंट रद्द करण्याचे आमिष दाखवून गोपाळ गजानन साळोखे (वय ६३, रा. कोयना वसाहत, गांधीनगर) यांची ६२ लाख ९५ हजार ६०६ रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला..याबाबत अधिक माहिती अशी, गोपाळ साळोखे हे एसटी महामंडळातून मेकॅनिकल या पदावरून निवृत्त झाले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात त्यांना एका मोबाईलवरून एका अनोळखीने सांगितले की, तो मुंबईतील कुलाबा पोलिस ठाणे येथून पोलिस अधिकारी बोलत आहे..Digital Arrest : नाशिकमध्ये 'डिजिटल अरेस्ट'चा मोठा घोटाळा; डॉक्टर आणि गृहिणीला दीड कोटींचा गंडा.साळोखे यांच्या आधार कार्डवरून सीम कार्ड बनविण्यात आले असून, या सीम कार्डवरून आक्षेपार्ह मजकूर पाठविल्याच्या तक्रारी हिमाचल प्रदेश आणि हरियाना येथे दाखल झाल्या आहेत..तसेच साळोखे यांच्या एटीएम कार्डवरून आणि खात्यावरून मनी लॉन्डरिंगचे २५ ते २६ कोटी रुपयांचे व्यवहार होऊन त्यातून २३७ एटीएम कार्ड जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच साळोखे यांच्या अकाऊंटवरून पीएफआय या संघटनेच्या खात्यावर व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने साळोखे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट केले आहे. .‘मी...जाहीर करतो की, माझी वैयक्तिक माहिती व फोटो’ हा फेसबुकवरील व्हायरल मेसेज बनावट! अफवांवर विश्वास ठेवल्यास होऊ शकते फसवणूक; सायबर पोलिसांचे स्पष्टीकरण;. अशी माहिती देऊन त्या अनोळखी व्यक्तीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आयडी कार्ड पाठवून विश्वास संपादन केला. अटकेपासून वाचविण्यासाठी फिर्यादी गोपाळ साळोखे यांच्या सर्व बँक खात्यातील तसेच पोस्टातील ठेवी एकत्रित संशयिताच्या आयसीआयसीआय बँक आणि करुर वैश्य बँकेच्या खात्यामध्ये ६२,९५,६०६/- रुपये वर्ग करण्यास भाग पाडले. तपास पूर्ण झाल्यानंतर ही सर्व रक्कम आरबीआयच्या गाईडलाईननुसार परत देण्याते आश्वासन दिले..२८ ऑक्टोबर ते चार नोव्हेंबर २०२५ च्या दरम्यान हा सर्व प्रकार संशयिताने मोबाईल क्रमांक ८९४२९६३४६७ आणि ८८३५२४९७९१ या मोबाईलवरून साळोखे यांची फसवणूक केल्याने त्यांनी गांधीनगर पोलिसांत याबाबत फिर्याद दाखल केली. याप्रकरणी अधिक तपास पोलिस निरीक्षक अनिल तनपुरे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.