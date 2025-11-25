कोल्हापूर

Kolhapur Digital Crime : सुप्रीम कोर्टाचं अटक वॉरंट आहे, एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला आला फोन; डिजिटल अरेस्ट करत ६३ लाख लुटले

Digital Arrest Scam: गोपाळ साळोखे हे एसटी महामंडळातून मेकॅनिकल या पदावरून निवृत्त झाले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात त्यांना एका मोबाईलवरून एका अनोळखीने सांगितले की, ‘तुमच्या मोबाईलवरून आक्षेपार्ह मजकूर पाठविण्यात आला आहे. तुमच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे अटक वॉरंट आहे. असे असे सांगून फसवण्यात आले या बद्दल पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
गांधीनगर : ‘तुमच्या मोबाईलवरून आक्षेपार्ह मजकूर पाठविण्यात आला आहे. तुमच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे अटक वॉरंट आहे. हे वॉरंट रद्द करण्याचे आमिष दाखवून गोपाळ गजानन साळोखे (वय ६३, रा. कोयना वसाहत, गांधीनगर) यांची ६२ लाख ९५ हजार ६०६ रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

