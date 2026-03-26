Maharashtra Kesari Harshvardhan Sadgir : ‘जुनं खोड’ ठरलं अजूनही भक्कम; हर्षवर्धन सदगीरचा डबल महाराष्ट्र केसरीपर्यंतचा प्रवास

Harshvardhan Sadgir Wrestling Journey : पुणे येथील वाघोलीत नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने पुन्हा एकदा आपली ताकद आणि अनुभवाची शिदोरी दाखवत महाराष्ट्र केसरीचा किताब पटकावला. वयाच्या ३८व्या वर्षी नव्या दमाच्या मल्लांना पराभूत करत त्याने दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरी ठरण्याची किमया साधली. कुस्तीच्या मैदानात अनुभव, संयम आणि तंत्रशुद्ध खेळी कशी निर्णायक ठरते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण सदगीरने या स्पर्धेत घालून दिले. याच पार्श्वभूमीवर कुस्तीविश्लेषक मतीन शेख यांनी सदगीरच्या खेळाचे विश्लेषण करत त्याच्या यशामागील मेहनत, तांत्रिक कौशल्य आणि मानसिक खेळी यांचा वेध घेतला आहे..'जुन्या खोडाला किती ही झटा, ते काय हालत नसतंय…' अशी म्हण आहे ग्रामीण भागात. हे जुणं खोड म्हणजे काय? तर वयाने जेष्ठ असणारा अनुभवी माणुस. परवा महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा वाघोलीत पार पडली. या स्पर्धेत नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर अनेक मल्लांना नमवून महाराष्ट्र केसरीचा मानकरी ठरला. खरं तर तो सहा वर्षांपूर्वी बालेवाडी पुण्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्र केसरी झालाय. मी त्यावेळी पत्रकार म्हणून कोल्हापूर सकाळ मध्ये कामाला सुरुवात केली होती. आणि पत्रकार म्हणून पुण्यात ही स्पर्धा कव्हर करण्यासाठी सकाळने मला स्पेशल पाठवलं होतं. हर्षवर्धनचा त्यावेळी जो खेळ होता, तोच खेळ त्याचा यंदा ही कायम असलेला दिसला. सदगीर जवळपास ३८ वर्ष वयाचा आहे. खेळत्या पैलवानाचं हे वय म्हणजे खुप झालं. म्हणूनच हर्षवर्धनला मी 'जुणं खोड' असं म्हणलो..कुस्ती हा खेळ प्रचंड अंग मेहनतीचा खेळ आहे. शरिराची झिज प्रचंड होत राहते. त्यामुळे कुस्ती खेळत राहण्याचं एक वय असतं. जवळपास वयाची तिशी ओलांडली की कुस्तीत सातत्य ठेवणं शक्य होतं नाही. सराव जरी करत राहिलं तरी तितकासा दम राहत नाही, दुखापती त्रास द्यायला लागतात. म्हणून अनेक मल्ल वयाच्या तिशीत निवृत्ती घेतात. नव्या दमाची पोरं प्रतिस्पर्धी म्हणून जड जायला लागतात. अनुभव जरी असला तरी दम, ताकद कमी पडायला लागते. त्यामुळे नव्या मल्लांकडून पराभवाचा सामना करावा लागतो. असं अनेक जाणत्या मल्लांसोबत होतं..पण यंदा मात्र उलटं झालं. हर्षवर्धन सदगीरने किमया केली. सर्व नव्या दमाच्या पोरांना त्यानं पराभूत केलं व डबल महाराष्ट्र केसरी ठरला. वयाच्या ३४ व्या वर्षी बापू लोखंडे या फलटणच्या मल्लांने १९८१ साली महाराष्ट्र केसरीचा किताब जिंकलेला. त्या नंतर हर्षवर्धनने हे रेकॅार्ड मोडलं. ही सहज सोप्पी गोष्ट नाही. या हर्षवर्धनच्या या यशामागे त्याची मेहनत, त्याचा आत्मविश्वास, त्याची जिद्द आणि त्याने आत्मसात केलेली मॅटवरील कुस्तीची तंत्रशुद्ध खेळी..सदगीर नाशिक जिल्ह्यातला. माध्यमिक शाळेत क्लर्क असणाऱ्या माणसाचा साधा, किरकोळ पोरगा. पुण्यात काका पवारांच्या तालमीत आला अन् त्याची कुस्ती वाढत गेली. हर्षवर्धनच्या खेळाचं विश्लेषण जर करायचं झालं तर, तो मुळता 'ग्रिको रोमन' हा कुस्ती प्रकार आत्मसात केलेला मल्ल आहे. या कुस्ती प्रकारात तो माहिर आहे. भारतातले अनेक चांगले मल्ल त्याने ग्रिको रोमन स्पर्धेत पराभूत केलेत. फ्रि स्टाईल आणि ग्रिको रोमन हे कुस्तीचे दोन प्रकार प्रचलित आहेत. ग्रिको रोमन प्रकारात खड्या कुस्तीत फक्त कमरेच्या वर संपर्क करुन डावबाजी करावी लागते. कमरेच्या खाली हात पाय लावता येत नाही. या प्रकारात डिफेन्स अर्थात बचावात्मक पवित्रा खुप महत्वाचा असतो. संधी मिळाली की फक्त डाव मारने. इतर वेळी बचाव करत राहणे. हर्षवर्धनने हेच केलं. संधी मिळेल तेव्हाच आपले डाव दाखवले. इतर वेळी फक्त बचाव.हर्षवर्धन वजनाने हलका असणारा, किरकोळ दिसणारा असला तरी त्याचा मांईंड गेम परफेक्ट आहे. खुप शांत चित्ताने तो आपली लढत पुर्ण करतो. तो मॅटला दटून राहतो. या बचावात्मक खेळी मुळे फ्रि स्टाईल कुस्ती करणाऱ्या मल्लांची चांगलीच पंचाईत होते. सदगीरच्या या आडव्या कुस्तीमुळे प्रतिस्पर्धी मल्ल अधिक ताकद लावू लागतो, धडपड करतो पण काहीच साध्य होत नाही. शेवटी तो वैतागतो, चिडतो..महेंद्र ज्या पद्धतीने शेवटी चिडला, हर्षवर्धनवर हात उचलायला लागला ते यामुळेच झालं. महेंद्र गायकवाडचं तसं वागण्याच्या मागे हर्षवर्धच्या खेळीतलं हे सायकॅालोजिकल रिझन आहे. महेंद्रच्या अशा असंतुलित व असंयमी वागण्याचा फायदा हर्षवर्धनला झाला. तो संयमी राहिला, आपली खेळी साध्य करत राहिला. महेंद्रची नकारात्मक कुस्ती हर्षवर्धनचे गुण वाढवत गेलेली आपल्याला दिसली. हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी एकाच आखाड्यातील आहेत. चांगले मित्र ही आहेत. पण आखाड्यात कोण कुणाचा मित्र नसतो. तिथं स्वत:च्या विजयासाठी लढायचं असतं. त्या प्रमाणे दोघे ही लढत होते..Maharashtra Kesari : हर्षवर्धन सदगीरला Sharad Pawar यांच्याकडून १२ लाखांची शिष्यवृत्ती; काका पवारांच्या तालमीला ५० लाख.महेंद्र कमी वयातला चांगला मल्ल आहे. धिप्पाड आहे, ताकद आहे, चांगली खेळी आहे ही आहे पण तितकीशी समज नाही, संयम नाही, अभ्यास नाही. शेवटी लहानच आहे तो. हर्षवर्धनला मात्र माहित होतं की, महेंद्र सोबत कसं लढायचं. त्याने ठरवलंच होतं की महेंद्रला भिडू द्यायचं अन् आपण फक्त रोखून खेळायचं. पुढे तो दमून जाईल अन् आपल्याला फायदा होईल. सिकंदर सोबत लढल्याने महेंद्रची ऊर्जा आधीच बरीच खर्ची झाली होती. सदगीर सोबत पहिल्या राऊंड मध्ये महेंद्रने सगळी ताकद लावली पण त्याच्या मनासारखे काहीच घडेना. पुढे तो दमत गेला. कुस्ती त्याच्या हातातून सुटत गेली. हर्षवर्धन संयमाने विजयी गुण आपल्याकडे वळवत गेला.शेवटी हे 'जुणं खोड' बाहूबली म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या महेंद्रला हलवता आलं नाही. पण महेंद्र पुढे अनुभव संपन्न होईल व महाराष्ट्र केसरी ठरेल अशी खात्री आहे.- मतीन शेख. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.