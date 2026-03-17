Coffee Table : उद्योजकांची यशकथा उलगडणार उद्या; ‘सकाळ-बीएनआय भूमी’तर्फे कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन; कैलास काटकर यांची प्रमुख उपस्थिती

कोल्हापूर : संघर्षातून घडलेल्या दक्षिण महाराष्ट्रातील उद्योजक-व्यावसायिकांच्या यशकथा 'सकाळ आणि बीएनआय (बिझनेस नेटवर्क इंटरनॅशनल) भूमी'ने कोल्हापूर नेक्स्ट उपक्रमांतर्गत कॉफीटेबल बुकमध्ये शब्दबद्ध केल्या आहेत. .या बुकचे प्रकाशन बुधवारी (ता. १८) सकाळी दहा वाजता क्विक हिल टेक्नॉलॉजीस लिमिटेडचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ कैलास काटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. येथील सयाजी हॉटेलच्या मेघ मल्हार हॉलमध्ये कॉफीटेबल बुकच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम होणार आहे. .या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असणारे कैलास काटकर हे सायबर सिक्युरिटी उद्योजक आहेत. अत्यंत साध्या पार्श्वभूमीतून सुरुवात करून त्यांनी क्विक हिल टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड ही भारतातील आघाडीची अँटिव्हायरस आणि सायबर सुरक्षा कंपनी उभारली आहे. ते उद्योगक्षेत्रातील प्रवास, अनुभव सांगत या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करणार आहेत..'बीएनआय' या संस्थेच्या मार्गदर्शन, पाठबळ आणि प्रेरणेच्या जोरावर दक्षिण महाराष्ट्रात उभ्या राहिलेल्या अनेक उद्योजक-व्यावसायिकांच्या यशोगाथा 'सकाळ'ने कॉफीटेबल बुकमध्ये मांडल्या आहेत. .या गौरवगाथेतील प्रत्येक कर्तबगार व्यक्तिमत्त्वाचा प्रवास संघर्ष, जिद्द आणि ध्येयवेड्या प्रयत्नांनी घडलेला आहे. त्यांचे अनुभव स्तिमित करणारे तर आहेतच; पण त्यातून सकारात्मक ऊर्जेची पेरणी करणारे आहेत..कार्यक्रमातील सहभागासाठी नोंदणी आवश्यकउद्योग-व्यवसायवाढीसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या एआयचा वापर आणि ब्रँडिंगबाबत तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनपर कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी उद्योजक-व्यावसायिक, विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी सूरज (९५५२५८१९१८) यांच्याशी संपर्क साधावा.- डॉ. अमेय पांगारकर, स्नेहल सिंग करणार मार्गदर्शन.या कॉफीटेबल बुकच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने उद्योग-व्यवसाय वाढीबाबत तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यात एआय ॲण्ड मार्केटिंग कन्स्लटंट आणि इंटरनॅशनल टेडेक्स स्पीकर डॉ. अमेय पांगारकर हे 'एआय फॉर बिझनेस ग्रोथ', तर टेडेक्स स्पीकर, बिझनेस ट्रेनर स्नेहल सिंग या 'ब्रँडिंग बियांड लोगोस' या विषयावर संवाद साधणार आहेत..'कोल्हापूर नेक्स्ट' हा उपक्रम नक्कीच दिशादर्शक ठरणार आहे. कोल्हापूरसारख्या शहरांमध्ये उद्योजक, व्यावसायिकांना भेडसाविणाऱ्या अडचणींवर सकारात्मक उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत. 'बीएनआय भूमी' आणि 'सकाळ'तर्फे होणाऱ्या कार्यक्रमातून याबाबतच्या महत्त्वपूर्ण टिप्स मिळणार आहेत. अधिकाधिक उद्योजक - व्यावसायिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा.- कैलास काटकर, एमडी व सीईओ, क्विक हिल टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड.