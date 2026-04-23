Weather Alert Farmers : शेतकऱ्यांनो सावधान! पावसाचा दोन दिवसांचा अलर्ट आला, मोठ्या नुकसानीची शक्यता

heavy rain alert Maharashtra : कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात मध्यरात्री विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसाने अनेकांची झोप उडवली. सोसाट्याचा वाऱ्यासह मेघगर्जनेने झालेल्या पावसामुळे वीज पुरवठाही खंडित झाला होता. ताराबाई पार्क येथील गोकुळ दूध संघाच्या कार्यालयासमोरील जुने झाड कोसळले. शहरासह जिल्ह्यात ठिकठिकाणी किरकोळ पडझड झाली. त्याची माहिती घेण्याचे काम आज दिवसभर सुरू होते. उद्या (ता.२३) आणि परवा (ता.२४) सुद्धा पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे..वारणा पशुखाद्य कारखान्याचे वळवाने लाखो रुपयांचे नुकसानविजांचा कडकडाट, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह आलेल्या वळवाने येथील वारणा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या पशुखाद्य कारखान्याच्या आवारात आणि गोदामात पावसाचे पाणी शिरल्याने कच्चा माल आणि तयार पशुखाद्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. तात्यासाहेब कोरेनगर येथे वारणा दूध संघाचा पशुखाद्य कारखाना आहे. मंगळवारी रात्री झालेल्या पावसाचे पाणी थेट येथील वारणा पशुखाद्य कारखान्याच्या मुख्य गोदामात शिरल्याने गोदामात साठवून ठेवलेला मका, मीठ अशा विविध प्रकारचा कच्चा माल आणि तयार पशुखाद्याची हजारो पोती पाण्यामुळे खराब झाली. पशुखाद्य बनवण्यासाठी लागणारे धान्य पावसाच्या पाण्यात भिजल्याने ते आता प्रक्रियेसाठी वापरण्यायोग्य राहिलेले नाही..शिरगाव परिसरात विद्युत उपकरणेशिरगाव परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या वळीव पावसाने तासभर झोडपून काढले. शिरगाव येथील ग्रामदैवत ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या कळसाच्या बाजूला वीज पडल्याने कठड्याच्या काही भागाची किरकोळ पडझड झाली. अनेकांच्या घरातील पंखे व विद्युत उपकरणे जळाली..कुंभोजमध्ये शाळेवरील पत्रे उडालेकुंभोजसह परिसरात मंगळवारी (ता. २१) रात्री झालेल्या वादळी वाऱ्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. कुंभोज-कवठेसार रस्त्यावरील केंद्रीय प्राथमिक शाळा व ऊर्दू विद्या मंदिराच्या एकूण आठ खोल्यांवरील पत्रे उडून गेले. वाऱ्याचा जोर इतका होता की, शाळेच्या खोल्यांवरील पत्रे उडून सुमारे शंभर फुटांहून अधिक अंतरावर जाऊन पडले. याच परिसरात असणाऱ्या आनंदा गावडे यांच्या घरावरील पत्रेही उडून गेले. अनेक ठिकाणी झाडे उमळून पडली आहेत. दरम्यान, हिंगणगाव येथील माळवाडी परिसरात वीज वितरण कंपनीचा ट्राॕन्स्फारमर विद्युत खांब वाकून जमिनीवर कोसळला. कुंभोजसह परिसरात वीज वितरण कंपनीचे तीन विद्युत खांब कोसळले, तर १८ खांब वाकले आहेत..Maharashtra Rain Update: मुंबई-पुणे अलर्ट! पुढील काही तासांत वादळी पाऊस, विजांचा कडकडाट; उष्णतेच्या तडाख्यात अचानक बदलाचा इशारा.ऊस, केळी पिकांचे नुकसानभेंडवडे, खोचीसह परिसराला मंगळवारी रात्री वळीव पावसाने दीड तास तडाखा दिला. यावेळी सुटलेल्या जोरदार वाऱ्याने पिकांसह घरांचे नुकसान झाले. गारांच्या माऱ्यामुळे ऊस, केळी, आंबा, उन्हाळी भुईमूग यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी पंचनामे करण्याची मागणी केली आहे. परिसरात रात्री साडेअकरा वाजता वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यावेळी विजांचा मोठा कडकडाट झाला. जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी घरांची कौले, पत्रे उडाले. त्यामुळे पावसाचे पाणी थेट घरात शिरले. गारांमुळे उसाची पाने फाटली. तर पाडाला आलेल्या आंब्याचे नुकसान झाले..तळसंदेत पोल्ट्रीतील दोन हजार पिले मृतसोसाट्याचा वारा, विजांच्या कडकडाटासह पावसाने मंगळवारी मध्यरात्री झोडपल्याने तळसंदेतील पोल्ट्रीतील सात दिवसांची दोन हजारांवर पिले मृत झाली. नवे चावरेत छतावरील पत्रे उडाले. तसेच झाडांच्या फांद्या, ऊस, वैरणीचेही नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या. किणी-तळसंदे मार्गावरील तळसंदे हद्दीत धनाजी सखाराम हंकारे यांचा पोल्ट्री व्यवसाय आहे. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी सात दिवसांची पिली आणली होती. पावसाने पोल्ट्रीमध्ये पाणी शिरले. वाऱ्यामुळे शेडचे नुकसान होऊन दोन हजार पिली मृत झाली. खाद्यही भिजले. यामुळे त्यांचे अडीच लाखांचे नुकसान झाले.