Devendra Fadanvis Sugarcane Protest : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकण्याचा प्रयत्न; कोल्हापुरात ऊस दरावरून आंदोलन चिघळले, Video

Kolhapur Sugar : ऊस दराच्या प्रश्नावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, आंदोलन पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता अज्ञात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली..मागील काही दिवसांपासून ऊस दराबाबत कारखानदार, शेतकरी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची स्थिती आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकण्याचा प्रयत्न केल्याने आंदोलन अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..घटनास्थळी कडक बंदोबस्त असतानाही पोलिसांच्या समोरच हा प्रकार घडला. अचानक घडलेल्या घटनेमुळे काही काळ पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन उसाच्या कांड्या बाजूला केले..Sugarcane Protest Karnataka : कर्नाटकातील ऊसदर आंदोलनात भाजपचा सहभाग, सरकारला खिंडीत पकडण्यासाठी नवी यंत्रणा.आंदोलकांनी महामार्गावर उसाच्या कांड्या भरलेली पोती टाकून निषेध नोंदवला. एकरकमी एफआरपी आणि साखर कारखानदारांची आडमुठी भूमिका यावरून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संताप उसळल्याचे बोलले जात आहे. आगामी काळात कोल्हापूर जिल्ह्यात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ कारखान्यांनी मागील हंगामाची एफआरपी थकवली आहे. त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. एफआरपीपेक्षा कमी दर जाहीर करणे कायद्याचा भंग आहे. असे करणाऱ्या तीन कारखान्यांना तुम्ही नोटीस काढली नाही. गेल्या हंगामातील आरएसएफ (रेव्हिन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला) नुसार २०० रुपये दिले नाहीत. कायदा फक्त शेतकऱ्यांना आणि कारखान्यांना नाही का? आता ऊसदराबाबत बुधवारी (ता. ५) थेट मुख्यमंत्र्यांनाच जाब विचारणार आहे, असा थेट इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला होता. .''गेल्या वर्षीच्या रिकव्हरीवर उसाची एफआरपी ठरवली जाते. बाजारातील साखरेचा दर ४२ रुपये झाला, तरी एफआरपी ३१ रुपये किलोनुसारच ठरते. त्यामुळे जिल्ह्यातील एफआरपी चार हजारांच्या वर असली पाहिजे. जोपर्यंत थकीत एफआरपी आणि आरएफएसप्रमाणे गेल्यावर्षीचे २०० रुपये दिले जात नाहीत, तोपर्यंत एकही कारखाना सुरू करू देणार नाही. बुधवारी मुख्यमंत्री जिल्ह्यात येणार आहेत. यावेळी त्यांना ऊस दराबाबत जाब विचारणार आहोत.'' असे माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले होते..