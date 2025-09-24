Sugarcane Price 2025 : उसाला दर पाहिजे पण आंदोलन नको, शेतकऱ्यांची मानसिकता; यंदा आंदोलन पेटणार का?

हंगाम सुरू न होण्यामुळे अस्वस्थता:कर्नाटकातील साखर कारखाने सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कारखाने अद्याप सुरू नाहीत, ज्यामुळे शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.उसाच्या वाढीवरील नैसर्गिक अडथळे:लहरी हवामान, हुमणी व तांबेरा रोग यामुळे उसाची वाढ खुंटली असून, उत्पादन आणि उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.सकारात्मक उपाय व मागणी:कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील प्रशासन, कारखानदार आणि संघटनांनी आंदोलनाशिवाय हंगाम सुरू करण्यासाठी एकमताने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकरी आणि कारखानदारांचे हित सुरक्षित राहील..Sugarcane MSP Demand : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर कर्नाटकातील साखर कारखाने सुरू करण्याच्या हालचाली असताना, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू करण्यावर अद्याप चर्चाच नसल्याने शेतकरी, कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. लहरी हवामान, रोगराई, उसाची खुंटलेली वाढ, घटणारे उत्पादन आणि सहाजिकच याचा उत्पन्नावर होणारा परिणाम या सर्व बाबी यावर्षीच्या हंगामावर चिंतेचे ढग निर्माण करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे ‘दर हवा, पण आंदोलन नको’ अशी मानसिकता शेतकऱ्यांची आहे..गतवर्षी ऊस दराच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील व प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील आंदोलनाने साखर कारखान्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. दोन्ही जिल्ह्यांतील कारखान्यांची गाळपाचे उद्दिष्ट साध्य करताना चांगलीच दमछाक झाली होती. गतवर्षीय जवळपास तीन आठवडे कर्नाटकातील कारखाने लवकर सुरू झाल्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका यावर्षी दोन्ही जिल्ह्यांतील कारखान्यांना बसला.काही ठिकाणी मुसळधार, तर काही ठिकाणी जेमतेम पाऊस झाल्याने तसेच खराब हवामानामुळे हुमणी, तांबेरा रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला आहे. या सर्व नैसर्गिक आपत्तीमुळे उसाची वाढ खुंटली आहे. परिणामी उत्पादन आणि उत्पन्नावरही याचे परिणाम दिसणार आहेत. दुसरीकडे कर्नाटकातील साखर कारखाने लवकर सुरू झाले, तर कर्नाटकचे कारखाने प्राधान्याने या दोन जिल्ह्यांतील उसावर लक्ष केंद्रित करतात..कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील ऊस आंदोलन संपेपर्यंत कर्नाटकात कारखाने दोन ते तीन लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करतात. याचा थेट फटका कोल्हापूर, सांगलीच्या कारखान्यांना बसतो. यावर्षी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील प्रशासन, साखर कारखानदार आणि संघटनांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंदोलनाशिवाय एकमताने कारखाने सुरू करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे..Raju Shetti : शेतकरी घाम गाळतात अन् मलिदा मात्र कारखानदार खातात : माजी खासदार राजू शेट्टी; अपेक्षित ऊसदर अजूनही मिळाला नाही.कर्नाटकच्या बरोबरीने महाराष्ट्रातील उसाचा गाळप हंगाम सुरू होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या आधी कर्नाटकातील कारखाने सुरू झाले, तर सीमाभागातील आणि खास करून कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील ऊस मोठ्या प्रमाणावर कर्नाटकात पळवला जाऊ शकतो. त्यामुळे हंगाम बरोबरीने सुरू करणे साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.- विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञशासन आणि कारखानदार न्यायालयाच्या निकालानंतरही पुन्हा पुन्हा न्यायप्रविष्ट बाबींचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत आहेत. एकरकमी एफआरपी न देण्यासाठी हा आटापिटा सुरू आहे. शासन आणि कारखानदारांनी आमच्या मागण्या लक्षात घेऊन त्या तातडीने सोडवाव्यात, अन्यथा आम्ही निर्णय घेऊ.- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.FAQsप्र.१. महाराष्ट्रातील साखर हंगाम का अद्याप सुरू नाही?उ.१. चर्चेअभावी हंगाम सुरू होण्यास विलंब झाला आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार चिंतित आहेत.प्र.२. कर्नाटकातील कारखाने का महत्त्वाचे आहेत?उ.२. कर्नाटकातील कारखाने लवकर सुरू झाले, त्यामुळे कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील उसावर लक्ष केंद्रित होऊन उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.प्र.३. शेतकऱ्यांचे मुख्य आर्थिक धोके कोणते आहेत?उ.३. उसाची खुंटलेली वाढ, घटणारे उत्पादन आणि कर्नाटकातील कारखाने प्राथमिकता देणे यामुळे उत्पन्नावर थेट परिणाम होऊ शकतो.प्र.४. साखर उद्योगातील तज्ज्ञ विजय औताडे काय म्हणाले?उ.४. महाराष्ट्रातील कारखाने कर्नाटकाच्या बरोबरीने सुरू करणे आवश्यक आहे, अन्यथा कोल्हापूर-सांगलीतील उस मोठ्या प्रमाणावर कर्नाटकात जाईल.प्र.५. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका काय आहे?उ.५. न्यायालयीन निकालानंतरही एफआरपी एकरकमी न देण्याविरोधात त्यांनी सरकार व कारखानदारांना तातडीने मागण्या पूर्ण करण्याचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.