Kolhapur Football : विषय हार्ड, लय भारी...; फिफाने घेतली कोल्हापूरच्या फुटबॉलची दखल, रोनाल्डो, नेमारच्या फोटोंना दिल्या मराठी कमेंट

FIFA Marathi Comment : फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात फुटबॉलप्रेमींचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. रोनाल्डो, मेस्सी आणि नेमार यांसारख्या स्टार खेळाडूंमुळे विश्वचषकाचे आकर्षण आणखी वाढले असताना, महाराष्ट्रातील कोल्हापूरचीही सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. कारण, फिफा वर्ल्डकप अधिकृत इन्स्टाग्राम खात्यावरून कोल्हापुरी शैलीतील खास मराठी पोस्ट शेअर करण्यात आल्या आहेत..या पोस्टमध्ये "लय भारी", "विषय हार्ड", "रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय" अशा अस्सल कोल्हापुरी भाषेतील कमेंट्स आणि त्यासोबतच्या इमेज प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, कोल्हापूरच्या फुटबॉल संस्कृतीची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..भारत हा क्रिकेटप्रेमी देश म्हणून ओळखला जात असला, तरी कोल्हापूर जिल्ह्यात फुटबॉलला विशेष स्थान आहे. अनेक दशकांपासून येथे फुटबॉल हा केवळ खेळ नसून एक संस्कृती बनली आहे. जिल्ह्यातील गावागावांत फुटबॉल स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. पावसाळ्यातील चिखलातील सामने, रात्रीच्या प्रकाशझोतातील स्पर्धा आणि हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहणारे प्रेक्षक हे कोल्हापूरच्या फुटबॉल संस्कृतीचे वैशिष्ट्य मानले जाते. म्हणून कोल्हापुरला क्रिकेट वेड्या देशात फुटबॉल वेडे शहर अशी ओळख आहे..संस्थानकालापासून कोल्हापुरात फुटबॉलला प्रोत्साहन मिळाले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळात विविध क्रीडा प्रकारांना चालना देण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक स्थानिक क्लब आणि स्पर्धांमुळे फुटबॉलची परंपरा अधिक बळकट झाली.कोल्हापूरच्या मातीतून अनेक दर्जेदार फुटबॉलपटू घडले आहेत. जिल्ह्यातील विविध क्लबमधून प्रशिक्षण घेतलेल्या खेळाडूंनी राष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप पाडली आहे. त्यामुळे राज्यातील फुटबॉलची राजधानी म्हणूनही कोल्हापूरकडे पाहिले जाते..Kolhapur Football Fans : 'क्रिकेटवेड्या देशात फुटबॉलवेडे शहर'! कोल्हापुरात अवतरले मेस्सी, रोनाल्डो, नेमार; फुटबॉलप्रेमींनी उभारले खेळाडूंचे मोठे कटाऊट.सोशल मीडियावर 'कोल्हापुरी स्टाईल'ची चर्चाफिफा वर्ल्डकप नावाच्या इन्स्टाग्राम खात्यावरून करण्यात आलेल्या पोस्टनंतर "कोल्हापुरी जगात भारी", "फुटबॉल म्हटलं की कोल्हापूर", "लय भारी पोस्ट" अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून दिल्या जात आहेत. स्थानिक बोलीभाषेचा वापर आणि फुटबॉलप्रेमींची अनोखी शैली यामुळे या पोस्टना मोठी पसंती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.