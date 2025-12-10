Football Messi India : फुटबॉलचा बादशाह मेस्सी मुंबईत, कोल्हापूरचे पाच जण मेस्सीसोबत खेळणार फुटबॉल, ‘प्रोजेक्ट महादेवा’अंतर्गत निवड

Kolhapur Football Talents : शालेय फुटबॉलपटू आर्यन पोवार, आराध्य चौगले, रुद्र स्वामी, तर मुलींमध्ये साक्षी नावळे, दिव्या गायकवाड हे पाचजण रविवारी (ता. १४) अर्जेंटिनाचा विख्यात फुटबॉलस्टार लिओनल मेस्सी याच्यासोबत मुंबईत खेळणार आहेत. या सर्वांचे महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘स्कॉलरशिप ऑफ प्रोजेक्ट महादेवा’ याअंतर्गत पाच वर्षांसाठी पालकत्व घेतले आहे..राज्य शासनाचा क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रॉन्सफॉर्मेशन, सिडको, वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशनने फुटबॉल खेळाचा विकास व्हावा, या उद्देशाने १३ वर्षांखालील मुला-मुलींसाठी ही योजना राबविली आहे. या योजनेंतर्गत मुंबईत झालेल्या निवड चाचणीत राज्यातील प्रत्येकी ३० मुला-मुलींची अंतिम निवड केली आहे. यात कोल्हापूरच्या आर्यन पोवार, आराध्य चौगले (दोघेही महाराष्ट्र हायस्कूल), रुद्र स्वामी (सेंट झेविअर्स हायस्कूल), तर मुलींमध्ये दिव्या गायकवाड, साक्षी नावळे (दोघीही काडसिद्धेश्वर हायस्कूल, कणेरी) या पाचजणांचा समावेश आहे..यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातून मागील महिन्यात छत्रपती संभाजी महाराज विभागीय क्रीडा संकुलात निवड चाचणी जिल्हा क्रीडा अधिकारी विद्या शिरस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतली. त्यातून सात मुले, सहा मुली यांची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली. पुढे यातून या पाच जणांची निवड झाली. या निवडीसाठी खेळाडूंना ‘विफा’चे उपाध्यक्ष मालोजीराजे छत्रपती, भारतीय फुटबॉल फेडरेशनच्या महिला समिती सदस्या मधुरिमाराजे छत्रपती यांचे सहकार्य लाभले..अशी आहे महादेवा शिष्यवृत्ती...राज्याच्या क्रीडा विभागाने राज्यात फुटबॉल खेळाचा विकास, प्रचार आणि प्रसार व्हावा, या उद्देशाने १३ वर्षांखालील मुला-मुलींसाठी महादेवा महत्त्वाकांक्षी शिष्यवृत्ती योजना राबविली आहे. याअंतर्गत राज्यातून प्रत्येकी ३० मुले-मुली निवडण्यात आल्या आहेत. या सर्वांना शालेय शिक्षण, फुटबॉल खेळाचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण, त्यांच्या निवासाची व्यवस्था अशी संपूर्ण जबाबदारी घेतली आहे..Kolhapur Pune Accident : पुणे नवले पुलासारखा अपघात कोल्हापुरात; सायबर चौकात ५ वाहनांची भीषण धडक, नियंत्रणासाठी उपाययोजना होणार का?.या योजनेतून उत्कृष्ट खेळाडू निर्माण करून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने ही संधी खेळाडूंना उपलब्ध करून दिली आहे. या सर्वांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रविवारी (ता.१४) विश्वविख्यात फुटबॉलस्टार लिओनल मेस्सीच्या हस्ते शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. यासह त्यांच्यासोबत प्रदर्शनीय सामनाही तो खेळणार आहे. त्यामुळे या निवडीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.