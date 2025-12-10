कोल्हापूर

Football Messi India : फुटबॉलचा बादशाह मेस्सी मुंबईत, कोल्हापूरचे पाच जण मेस्सीसोबत खेळणार फुटबॉल, ‘प्रोजेक्ट महादेवा’अंतर्गत निवड

Kolhapur Football Talents : फुटबॉलचा बादशाह लिओनेल मेस्सी मुंबईत येत असून कोल्हापूरमधील पाच जणांची ‘प्रोजेक्ट महादेवा’अंतर्गत खास निवड झाली आहे. या खेळाडूंना मेस्सीसोबत मैदानात उतरण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे.
Kolhapur Football Talents : शालेय फुटबॉलपटू आर्यन पोवार, आराध्य चौगले, रुद्र स्वामी, तर मुलींमध्ये साक्षी नावळे, दिव्या गायकवाड हे पाचजण रविवारी (ता. १४) अर्जेंटिनाचा विख्यात फुटबॉलस्टार लिओनल मेस्सी याच्यासोबत मुंबईत खेळणार आहेत. या सर्वांचे महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘स्कॉलरशिप ऑफ प्रोजेक्ट महादेवा’ याअंतर्गत पाच वर्षांसाठी पालकत्व घेतले आहे.

