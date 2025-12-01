कोल्हापूर

Gadhinglaj Nagarparishad Election : निवडणूक आयोगाचा आदेश; २३ नोव्हेंबरनंतर निर्णय लागलेल्या प्रकरणातील जागेची निवडणूक रद्द

Election Stay Announced for Ward 3A : प्रभाग तीन - अ या जागेवर नगरसेवकपदासाठी सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रियेच्या जागेसाठीच्या अपिलाचा निकाल २३ नोव्हेंबरनंतर लागल्याने केवळ या जागेसाठीचे मतदान दोन डिसेंबरला होणार नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : शहरातील प्रभाग तीन - अ या जागेवर नगरसेवकपदासाठी सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया आज स्थगित केल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी ऋषिकेत शेळके यांनी दिली.

