Gadhinglaj Nagarparishad Election : निवडणूक आयोगाचा आदेश; २३ नोव्हेंबरनंतर निर्णय लागलेल्या प्रकरणातील जागेची निवडणूक रद्द

गडहिंग्लज : शहरातील प्रभाग तीन - अ या जागेवर नगरसेवकपदासाठी सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया आज स्थगित केल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी ऋषिकेत शेळके यांनी दिली. .या जागेसाठीच्या अपिलाचा निकाल २३ नोव्हेंबरनंतर लागल्याने केवळ या जागेसाठीचे मतदान दोन डिसेंबरला होणार नाही. याबाबतची अधिक माहिती अशी, या निवडणुकीत नगराध्यक्षपद व ११ प्रभागांतील २२ नगरसेवकपदांसाठी दोन डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. .Gadhinglaj mayoral: नगराध्यक्ष' कोण? राजकीय शांततेतून उठलेले प्रश्न; गडहिंग्लजमध्ये उमेदवारीवरून पक्षातच गोंधळ!.दरम्यान, प्रभाग तीनमधील 'अ' ही जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलासाठी राखीव आहे. त्यासाठी जनसुराज्य पक्षातर्फे चैत्रा गवळी, राष्ट्रवादीतर्फे सुजाता मांगले, तर अपक्ष म्हणून गौरी सावंत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. .दरम्यान, चैत्रा गवळी यांनी आपल्या शपथपत्रातील काही रकाने रिकामे ठेवल्याबद्दल गौरी सावंत यांनी छाननीवेळी आक्षेप घेतला होता. तेव्हा सावंत यांचा आक्षेप फेटाळून लावत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गवळींचा अर्ज वैध ठरविला होता. .Gadhinglaj Election : बेघरांच्या नशीबात घराची मालकी येणार!' स्वाती कोरींचा महायुतीवर विश्वास, प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन.त्यावर सावंत यांनी २० नोव्हेंबरला जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्या अपिलावर सुनावणी होऊन २४ नोव्हेंबरला सायंकाळी साडेपाचला न्यायाधीशांनी सावंत यांचा अपील अर्ज फेटाळला आहे. त्यानंतर सावंत यांनी निवडणुकीतून आपली उमेदवारीही मागे घेतली आहे..दरम्यान, उमेदवारी संदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या अपिलाचा निकाल २३ नोव्हेंबर किंवा त्यानंतर दिला असेल तर त्या जागेची निवडणूक घेण्यात येऊ नये, असा आदेश निवडणूक आयोगाने २९ नोव्हेंबर रोजी दिला आहे. .त्यामुळे सावंत यांच्या अपिलावर २४ नोव्हेंबरला निकाल झाला असल्याने प्रभाग ३ 'अ' मधील एका जागेसाठीची निवडणूक स्थगित केल्याची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे..मतदान यंत्र आज उघडणारकेवळ एका जागेसाठीची निवडणूक स्थगित झाल्याने, याच प्रभागातील दुसऱ्या (३-ब) जागेवरील नगरसेवक आणि नगराध्यक्षपदासाठी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावयाचा आहे, याची नोंद घेण्याचे आवाहन केले आहे. .दरम्यान, प्रभाग तीनच्या ''ब'' जागेवरचे सदस्य व नगराध्यक्षांचे मतदान यंत्र पुन्हा आज (ता. १) सकाळी सात वाजता पॅव्हेलियन हॉलमध्ये नव्याने तयार करून पुन्हा सील करण्यात येणार असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.