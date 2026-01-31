कोल्हापूर

Kolhapur Eletion : महिला आरक्षण, तरुण उमेदवार आणि बालेकिल्ल्याची कसोटी – गगनबावड्याचा थरार

Mahagavda Political : गगनबावडा तालुका म्हणजे आतापर्यंत काँग्रेसचा अभेद्य बालेकिल्ला. मात्र बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे यंदा ही लढत केवळ निवडणूक न राहता प्रतिष्ठेची आणि भविष्यातील राजकीय दिशेची ठरू लागली आहे.
Key leaders during the high-stakes Congress vs Mahayuti political battle in Gaganbavda taluka.

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील बदलत्या राजकारणाचा परिणाम गगनबावडा तालुक्यातही झाला आहे. तालुक्यात महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी थेट दुरंगी लढत होत आहे. तालुक्यातील बहुतांशी सत्ताकेंद्रे आमदार सतेज पाटील गटाकडे असल्याने गगनबावडा हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे.

