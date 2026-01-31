Kolhapur Eletion : महिला आरक्षण, तरुण उमेदवार आणि बालेकिल्ल्याची कसोटी – गगनबावड्याचा थरार

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील बदलत्या राजकारणाचा परिणाम गगनबावडा तालुक्यातही झाला आहे. तालुक्यात महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी थेट दुरंगी लढत होत आहे. तालुक्यातील बहुतांशी सत्ताकेंद्रे आमदार सतेज पाटील गटाकडे असल्याने गगनबावडा हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. .मात्र, येथे भाजपचा पी. जी. शिंदे गट व शिवसेनेचा आमदार चंद्रदीप नरके यांचा गट महायुतीच्या माध्यमातून एकत्र आला असून, प्रथमच काँग्रेसच्या विरोधात तगडे आव्हान उभे केले आहे. या लढतीच्या निमित्ताने आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके व जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष पी. जी. शिंदे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.- पंडित सावंत.Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे तिसंगी, असळज हे दोन गट, तर तिसंगी, असंडोली, असळज व धुंदवडे हे पंचायत समितीचे चार गण आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील गटाने जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही, तर पंचायत समितीच्या चारपैकी तीन जागा जिंकत बालेकिल्ल्यात प्रभाव सिद्ध केला होता. .सर्वच ठिकाणी तिरंगी लढती झाल्या होत्या. यावेळी मात्र आमदार नरके व पी. जी. शिंदे हे महायुतीच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. बालेकिल्ला असल्याने काँग्रेसकडे तर दोन्ही गट एकत्र आल्याने महायुतीकडेही इच्छुकांची गर्दी होती. मात्र, काँग्रेस व महायुती यांनी बंडखोरी टाळण्यात यश मिळवले असले तरी नाराजांची मनधरणी आघाडी व महायुतीस करावी लागणार आहे..Kolhapur ZP : कोल्हापूर जि.प. निवडणुकीत बंडखोरीचा भडका! भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मोठे पक्षांत.आमदार सतेज पाटील यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गट व शिवसेना उबाठा गटाला सोबत घेत महाविकास आघाडीची मोट बांधली आहे. महाविकास आघाडीत सर्वच जागा काँग्रेस हात या चिन्हावर लढत आहे..महायुतीत भाजपच्या वाट्याला तिसंगी गट व त्या अंतर्गत तिसंगी व असंडोली गण आला आहे, तर शिवसेनेच्या वाट्याला असळज गट व त्या अंतर्गत असणारे असळज व धुंदवडे गण आले आहेत. तालुक्यात काही भाजपचे कार्यकर्ते शिवसेनेच्या चिन्हावर, तर शिवसेनेचे कार्यकर्ते कमळ चिन्हावर लढत आहेत. .जिल्हा परिषद अध्यक्षपद खुला महिला आरक्षणामुळे तिसंगी गटाला महत्त्व आले आहे. जिल्हाभर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कार्यरत असणारे बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष विलास पाटील यांची कन्या सोनाली विलास पाटील या २२ वर्षीय युवतीला आमदार सतेज पाटील यांनी तिसंगी गटातून उमेदवारीची संधी दिली आहे. भाजप महायुतीकडून माजी सभापती एकनाथ महादेव शिंदे यांच्या पत्नी कल्पना शिंदे यांना उमेदवारी मिळाली आहे. येथे दुरंगी काटाजोड लढत होत आहे..जिल्हा परिषदेचा असळज गट खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. काँग्रेसकडून जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संभाजी पाटणकर यांना रिंगणात उतरविले आहे. त्यांच्याविरोधात शिवसेनेने पंचायत समितीचे माजी सदस्य आनंदा पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. येथे अपक्ष उमेदवारही रिंगणात असल्याने लढत तिरंगी होत आहे. .पंचायत समितीचा तिसंगी गण अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहे. या गणात काँग्रेसकडून अमर केशव कांबळे व भाजपतर्फे संजय मारुती कांबळे या सामान्य कार्यकर्त्याला रिंगणात उतरविले आहे. दोन्हीकडून नवीन चेहऱ्यांना उमेदवारी दिली आहे. तिसंगी या मोठ्या गावात महायुतीने उमेदवारी दिली असून, याचा कितपत फायदा होतो, हे मतमोजणीनंतरच समजणार आहे. .असंडोली गण सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. पंचायत समितीचे सभापतिपद हे खुल्या महिलेसाठी आरक्षित आहे. या गणातून गत चार निवडणुकींत आमदार पाटील व शिंदे गटाला प्रत्येकी दोनवेळा प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. यावेळी काय होणार, याची उत्सुकता आहे. असळज गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला झाला आहे. .साखर कारखाना परिसरात हा गण असल्याने येथील लढतीकडे लक्ष असेल. गत तीन निवडणुकींत धक्कादायक निकाल अनुभवण्यास येणारा धुंदवडे गण यावेळी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित आहे. यावेळी धुंदवडे गणात बदलाचे वारे वाहणार की सत्ताधारी मजल मारणार, हे येथील मतदार ठरविणार आहेत. .दृष्टिक्षेपाततालुक्यात एकूण मतदान केंद्र = ४६एकूण मतदार = २८ हजार ९२२पुरुष मतदार = १५,१७४महिला मतदार = १३,७४८.२०१७ चे जिल्हा परिषद (गट) बलाबलकाँग्रेस : दोन जागा-तिसंगी, असळज २०१७ चे पंचायतसमिती (गण) बलाबलकाँग्रेस : तीन जागा-तिसंगी, असंडोली, असळजभाजप : एक जागा-धुंदवडे.दृष्टिक्षेपातबालेकिल्ल्यातच सत्ता राखण्याचे काँग्रेससमोर आव्हाननाराजी टाळत समन्वयासाठी काँग्रेस व महायुतीची कसरतखुल्या महिला आरक्षणामुळे अध्यक्षपदासाठी तिसंगी गटाला महत्त्वशिंदे व नरके गट महायुतीच्या माध्यमातून प्रथमच एकत्रदोन्हींकडून पंचायत समितीसाठी नव्या चेहऱ्यांना संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.