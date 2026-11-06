कोल्हापूर

गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी फॉर्म्युला द्या, हसन मुश्रीफांची सतेज पाटलांना ऑफर; नेमकं काय म्हणाले?

Gokul Chairman Election: गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचा पेच अद्याप सुटलेला नाही. राज्य सरकारने शासन नियुक्त संचालक नेमणुकीबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर वातावरण तापलं असतानाच मंत्री मुश्रीफ यांच्या विधानाने खळबळ उडालीय.
Gokul Chairman Election

Hasan Mushrif on satej patil

Esakal

सूरज यादव
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Kolhapur Gokul Election: गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात आता नवे अपडेट समोर आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांना थेट ऑफर दिली आहे. गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी सतेज पाटील यांनी फॉर्म्युला द्यावा, आम्ही त्यांना रोखलेले नाही, असे मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सतेज पाटील कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

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