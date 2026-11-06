गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी फॉर्म्युला द्या, हसन मुश्रीफांची सतेज पाटलांना ऑफर; नेमकं काय म्हणाले?

Kolhapur Gokul Election: गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात आता नवे अपडेट समोर आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांना थेट ऑफर दिली आहे. गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी सतेज पाटील यांनी फॉर्म्युला द्यावा, आम्ही त्यांना रोखलेले नाही, असे मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सतेज पाटील कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण होत नसल्याने निवडीचा पेच निर्माण झाला आहे. महायुतीचे १२ संचालक असल्याने त्यांनाही आवश्यक संख्याबळापेक्षा दोन सदस्य कमी पडत आहेत..शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानावर प्रश्नचिन्ह, गोकुळ निवडणूकीबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कायदेशीर पेच होण्याची शक्यता.अध्य़क्ष निवडीवरून सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने गोकुळच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. यातील चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..नेमकं काय म्हणाले मुश्रीफ?मंत्री मुश्रीफ यांनी म्हटलंं की, अध्यक्ष निवडीसाठी सतेज पाटील यांनी फॉर्म्युला द्यावा. निवडणूक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना, तीन मंत्री, दहा आमदारांना दोन हाताला बांधून काय काय पोस्टर लावले? मुख्यमंत्र्यांची त्यांनी बदनामी केली. हे बरोबर नाही. निवडणुकीत जय-पराजय होत असतो. माझ्या मुलाबद्दल, जातीयवादी प्रचार केला ही गोष्ट माझ्या जिव्हारी लागली. २५ लोक एकत्र बसून कारभार करतील. बंटी पाटील यांना अपेक्षित कारभार होईल असंही मुश्रीफ म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.