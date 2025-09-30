Gokul Dudh Sangh : 'गोकुळ'कडून दूध उत्पादकांना १३६ कोटींची दिवाळी भेट, दोन दिवसात रक्कम होणार जमा

१३६ कोटींची आर्थिक भेट – गोकुळ दूध संघाने १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ८ हजार १२ दूध संस्था आणि सुमारे ५ लाख सभासद शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरफरक आणि इतर लाभ जमा करण्याची घोषणा केली आहे.दुध दरफरक – म्हैस दुधाला प्रतिलिटर २.४५ रुपये, तर गायीच्या दुधाला १.४५ रुपये दरफरक दिला जाणार असून, व्याज, डिबेंचर व डिव्हिडंड या स्वरूपातही लाभ मिळणार आहेत.अतिरिक्त सुविधा – पशुवैद्यकीय सेवा, कृत्रिम रेतन, वैरण विकास, किसान विमा यांसाठी ४२ कोटींचा खर्च; तसेच गोकुळचे दैनंदिन संकलन १८.५९ लाख लिटर आणि विक्री विक्रम २३.६३ लाख लिटरवर पोहोचली आहे..Gokul Dairy Diwali Bonus : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) यावर्षीदेखील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दूध दर फरकाच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक भेट जाहीर केली आहे. संघाकडून १३६ कोटी ०३ लाख रुपयांचा अंतिम दूध दर फरक व इतर लाभ थेट दूध संस्थांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असून, ही रक्कम १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अदा केली जाणार आहे, अशी माहिती गोकुळचे चेअरमन नविद मुश्रीफ यांनी दिली..आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये गोकुळला पुरवठा झालेल्या दुधाच्या आधारावर म्हैस दुधाला प्रतिलिटर २ रुपये ४५ पैसे, तर गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर १ रुपये ४५ पैसे फरक मिळणार आहे. याशिवाय व्याज, डिबेंचर व डिव्हिडंड या स्वरूपातही शेतकऱ्यांच्या हाती लाभ पोहोचणार आहे. यामुळे जिल्हा व सीमाभागातील ८ हजार १२ दूध संस्था आणि सुमारे ५ लाख सभासद शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा मिळणार आहे..गोकुळने दूध उत्पादकांसाठी केवळ दरफरकच नव्हे तर पशुवैद्यकीय उपचार, कृत्रिम रेतन, वैरण विकास, किसान विमा, वासरू संगोपन अशा विविध योजनांसाठी जवळपास ४२ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. उच्च गुणवत्तेचे पशुखाद्य, मिनरल मिक्सचर, काफ स्टार्टर आदी सुविधा अनुदानावर उपलब्ध करून दिल्या आहेत..Gokul Dudh Sangh : गोकुळ दूध संघाचे राजकारण आतल्या बाजूने तापतयं, एका मताला 'लाख' मोलाची चर्चा.सध्या गोकुळचे प्रतिदिन दूध संकलन १८.५९ लाख लिटर असून, सणासुदीच्या काळात एकाच दिवशी २३.६३ लाख लिटर विक्री करून विक्रमी कामगिरी केली आहे. या यशामागे दूध उत्पादकांचा विश्वास असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यांनी संस्थांना आवाहन केले की, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम अदा करून त्यांचा आनंद द्विगुणित करावा..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. गोकुळ दूध संघाकडून एकूण किती रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे?👉 एकूण १३६ कोटी ०३ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.Q2. दरफरक किती आहे?👉 म्हैस दुधाला प्रतिलिटर २.४५ रुपये, तर गायीच्या दुधाला १.४५ रुपये फरक मिळेल.Q3. किती शेतकरी याचा लाभ घेणार आहेत?👉 सुमारे ५ लाख सभासद शेतकरी आणि ८ हजार १२ दूध संस्था या लाभार्थी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.