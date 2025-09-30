कोल्हापूर

Gokul Dudh Sangh : 'गोकुळ'कडून दूध उत्पादकांना १३६ कोटींची दिवाळी भेट, दोन दिवसात रक्कम होणार जमा

Gokul Milk Producers : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये गोकुळला पुरवठा झालेल्या दुधाच्या आधारावर म्हैस दुधाला प्रतिलिटर २ रुपये ४५ पैसे, तर गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर १ रुपये ४५ पैसे फरक मिळणार आहे.
Gokul Dudh Sangh

Gokul Dudh Sangh

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

  1. १३६ कोटींची आर्थिक भेट – गोकुळ दूध संघाने १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ८ हजार १२ दूध संस्था आणि सुमारे ५ लाख सभासद शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरफरक आणि इतर लाभ जमा करण्याची घोषणा केली आहे.

  2. दुध दरफरक – म्हैस दुधाला प्रतिलिटर २.४५ रुपये, तर गायीच्या दुधाला १.४५ रुपये दरफरक दिला जाणार असून, व्याज, डिबेंचर व डिव्हिडंड या स्वरूपातही लाभ मिळणार आहेत.

  3. अतिरिक्त सुविधा – पशुवैद्यकीय सेवा, कृत्रिम रेतन, वैरण विकास, किसान विमा यांसाठी ४२ कोटींचा खर्च; तसेच गोकुळचे दैनंदिन संकलन १८.५९ लाख लिटर आणि विक्री विक्रम २३.६३ लाख लिटरवर पोहोचली आहे.

Gokul Dairy Diwali Bonus : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) यावर्षीदेखील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दूध दर फरकाच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक भेट जाहीर केली आहे. संघाकडून १३६ कोटी ०३ लाख रुपयांचा अंतिम दूध दर फरक व इतर लाभ थेट दूध संस्थांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असून, ही रक्कम १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अदा केली जाणार आहे, अशी माहिती गोकुळचे चेअरमन नविद मुश्रीफ यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Gokul Election
Hasan Mushrif
navid mushrif
political news kolhapur
shaumika mahadik
Mahadevrao Mahadik
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Shoumika Mahadik
Gokul Cooperative Meeting
Navid Mushrif speech
Gokul Dudh Ice Cream launch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com