कोल्हापूर

Gokul Election: गोकुळच्या निवडणुकीसाठी समविचारी आघाडीत १६ नवीन चेहरे; सहा माजी संचालक, माजी आमदारांसह, संस्थापकांच्या चिरंजीवाचा समावेश

Gokul Election Samvichari Alliance Fields 16 New Faces: गोकुळ निवडणुकीत समविचारी आघाडीची नवी रणनीती; १६ नवीन चेहरे, सहा माजी संचालकांचा समावेश
Gokul Milk Union Election Update Samvichari Alliance Fields 16 New Candidates Along With Six Former Directors and a Former MLA

Gokul Milk Union Election Update Samvichari Alliance Fields 16 New Candidates Along With Six Former Directors and a Former MLA

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: गोकुळच्या निवडणुकीसाठी ‘राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी’मध्ये सहा माजी संचालकांसह १६ नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये माजी आमदार आणि जिल्हा बॅँकेचे उपाध्यक्ष राजू जयवंतराव आवळे यांच्यासह संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे चिरंजीव माजी संचालक शशिकांत यांचा समावेश आहे. करवीर तालुक्यातील सहा उमेदवारांना संधी दिली आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी आज ही यादी जाहीर केली.

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Gokul Milk Politics

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Municipal councillors actively campaigning across different talukas ahead of the Gokul Milk Union election.
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