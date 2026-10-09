Gokul Election: गोकुळच्या निवडणुकीसाठी समविचारी आघाडीत १६ नवीन चेहरे; सहा माजी संचालक, माजी आमदारांसह, संस्थापकांच्या चिरंजीवाचा समावेश

कोल्हापूर: गोकुळच्या निवडणुकीसाठी ‘राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी’मध्ये सहा माजी संचालकांसह १६ नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये माजी आमदार आणि जिल्हा बॅँकेचे उपाध्यक्ष राजू जयवंतराव आवळे यांच्यासह संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे चिरंजीव माजी संचालक शशिकांत यांचा समावेश आहे. करवीर तालुक्यातील सहा उमेदवारांना संधी दिली आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी आज ही यादी जाहीर केली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गोकुळ दूध संघाचे संस्थापक अध्यक्ष आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे चिरंजीव माजी संचालक शशिकांत पाटील-चुयेकर, माजी आमदार आणि जिल्हा बॅंकेचे उपाध्यक्ष राजू आवळे, जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित तायशेटे यांच्यासह नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. एकही माजी अध्यक्ष पॅनेलमध्ये नाही करवीर तालुक्यातून सर्वाधिक सहा उमेदवार देण्यात आले आहेत. एकही माजी अध्यक्ष या पॅनेलमध्ये नाही. राधानगरीमधून चार, तर भुदरगड.समविचारी आघाडीचे उमेदवारसर्वसाधारण गट शशिकांत पाटील-चुयेकर - करवीर बाबासाहेब चौगले - करवीर उदय पाटील - करवीर बाबासाहेब देवकर -करवीर सत्यजित पाटील - करवीर अभिजित तायशेटे - राधानगरी किसन चौगले - राधानगरी रणधीर मोरे - राधानगरी सचिन घोरपडे - भुदरगड विश्वजित जाधव -भुदरगड राहुल देसाई - भुदरगड दादासाहेब पाटील -पन्हाळा विकास पाटील -शाहूवाडी भीमगोंडा बोरगावे - शिरोळ विद्याधर गुरबे -गडहिंग्लज सुभाष डोंगरे - गडहिंग्लज विशाल पाटील - चंदगड विश्वजित पाटील - कागल शहाजी पाटील - कागल विश्वासराव इंगवले - हातकणंगले इतर मागासवर्ग शशिकांत खोत अनुसूचित जाती-जमाती गट राजू आवळे - हातकणंगले भटक्या जाती विमुक्त जमाती गट बयाजी शेळके महिला राखीव गट अंजना रेडेकर -आजरा भाग्यश्री डोंगळे - राधानगरी.तालुक्यातील तीन उमेदवार देण्यात आले आहेत. दूध उत्पादकांना संधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्व तालुक्यांना प्रतिनिधित्व देताना विरोधी आघाडीतील मातब्बरांच्या तालुक्यातही तसेच तगडे उमेदवार दिले आहेत..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.\rपशुखाद्य दरात ‘शंभर’ची कपात, म्हैस खरेदीत ७५ टक्के अनुदान कोल्हापूर : गोकुळमध्ये सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात पशुखाद्याच्या दरात शंभर रुपयांची कपात करणार, जातिवंत म्हैस खरेदीसाठी म्हशीच्या मूळ किमतीच्या ७५ टक्के अनुदान देणार, म्हैस दुधाला किमान पाच रुपये आणि गाय दुधासाठी किमान २ रुपयांची दरवाढ देणार, दूध संस्थांच्या इमारत बांधकाम व दुरुस्तीसाठी अनुदान देणार, तसेच गोकुळ युवा उद्योजकाच्या माध्यमातून पाच हजार तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्यास प्रोत्साहन देणार असल्याचा जाहीरनामा राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीचे पॅनेल प्रमुख आमदार सतेज पाटील यांनी प्रसिद्ध केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.