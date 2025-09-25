Gokul Dudh Sangh : गोकुळ दूध संघाचे राजकारण आतल्या बाजूने तापतयं, एका मताला 'लाख' मोलाची चर्चा

‘गोकुळ’मध्ये ठरावांसाठी स्पर्धा: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मध्ये मतदारयादीत समाविष्ट होण्यासाठी ‘ठराव’ म्हणजे एकेक मत मानले जाते. त्यामुळे या ठरावांची आकडेवारी खंडेनवमीनंतर जुळवाजुळव करण्याचे नियोजन असून, ठराव मिळविण्यासाठी नेत्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे.टोकण व बोलीची धडपड: ठरावांसाठी नेत्यांकडून टोकण (आगाऊ रक्कम) दिली जात आहे. काही गावांत ठराव मिळविण्यासाठी बोली, लिलावसारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून, कोरे ठराव (नाव न घालता) घेण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.अवसायनातील संस्थांवर लक्ष: मतदारयादीपूर्वी अवसायनातील संस्थांना सक्रिय करण्यासाठी स्वतंत्र टीम तयार करण्यात आली आहे. अशा संस्था ७० असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष संख्या १४५ असल्याची शासकीय माहिती आहे..Kolhapur Politics : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मध्ये ‘लाख’मोलाच्या ठरावांच्या आकडेवारीची जुळवाजुळव खंडेनवमीनंतर करण्याचे नियोजन आहे. काही तालुक्यांतील ठरावांसाठी तीन नेत्यांकडून मनधरणी झाली आहे. अवसायनातील संस्थांचे अस्तित्व निर्माण करून त्यांचेही ठराव मिळविण्यासाठीचीही धडपड गोपनीय पद्धतीने सुरू झाली आहे..‘गोकुळ’च्या राजकारणात ठराव म्हणजे एक मत आहे. त्यामुळे ठराव मिळविण्यासाठी नेत्यांची धडपड वर्षभरापासून सुरू झाली आहे. संपर्कासाठी ‘टोकण’ देऊन भेटीगाठी झाल्या आहेत. प्रत्येक नेत्याने आपले विश्वासू प्रत्येक गावात, तालुक्यात पाठवून आपल्या ठरावाची अर्थात मतांची जोडणी केली आहे. मात्र, अजूनही काही गावांत ठराव देण्यासाठीची स्पर्धा आणि बोली सुरू आहे. नुकताच करवीर तालुक्यातील एका गावातील ठरावाचा जाहीर लिलाव करण्यापर्यंत खुली चर्चा झाली. आता खंडेनवमीनंतर एकूण ठराव किती जमले आहेत, कोणकोणत्या ठिकाणी कमी ठराव झाले आहेत, ठराव वाढीसाठी कोणाकडे जायचे, याचीही चाचपणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले..प्रत्येक ठरावाच्या ‘टोकण’ची रक्कम दुप्पट झाली आहे. तीही आदा केली जात आहे. शिरोळपासून चंदगडपर्यंत सर्व ठरावांवर नेत्यांचे बारीक लक्ष आहे. काही ठिकाणी कोरे (नाव न घालता) ठराव घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ठराव करणाऱ्या सर्वांची माहिती संकलित केली जात आहे. एका एका तालुक्यात सुमारे १९-२० जणांनी तीन नेत्यांकडूनही ‘टोकण’ घेतल्याचे सांगण्यात येते..Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक.अशा ठरावधारकांकडून विश्वासघात होण्याची शक्यताही आहे. असे ठरावधारक कोण आहेत, याची चर्चा आता डेअरीच्या मुख्य कार्यालयापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे असे ठराव हातातून जाण्याची भीती नेत्यांना वाटत आहे. त्यामुळे खंडेनवमीनंतर थेट आपले ठराव किती याबाबत जुळवाजुळव होणार आहे. साधारण डिसेंबरअखेरपर्यंत महायुती आणि महाविकास आघाडीकडे अर्थात नेत्यांच्या प्रत्येक गटाकडे किती ठराव आहेत, यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे समजते..‘त्या’साठी स्वतंत्र टीम तयारगोकुळ दूध संघाची मतदार यादी तयार करण्यापूर्वी अवसायनात काढलेल्या संस्थांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. ज्या संस्थांचे लेखापरीक्षण झालेले नाही यांसह अन्य कारणांची पूर्तता करण्यासाठी ठराविकांनी स्वतंत्र टीम तयार केल्याची माहिती पुढे आली आहे. एक एक ठरावाची किंमत फार मोठी आहे. त्यामुळे अवसायनातील संस्थांसाठी तो खर्च करण्याची जबाबदारीही नेत्यांनी घेतल्याचे समजते. साधरण अशा संस्था ७० असल्याचे सांगण्यात येत असल्या तरीही याची संख्या सुमारे १४५ असल्याची माहिती शासकीय दरबारातून मिळत आहे..सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQ)प्र.१ : ‘गोकुळ’मध्ये ठरावांना एवढे महत्त्व का आहे?उ. – प्रत्येक ठराव म्हणजे एक मत मानले जाते; त्यामुळे ठरावांची संख्या ठरल्याने निवडणुकीतील मतांचे गणित ठरते.प्र.२ : ठरावांसाठी कोणती धडपड सुरू आहे?उ. – नेते टोकण देऊन ठराव मिळवत आहेत, कोरे ठराव घेण्याचे, अवसायनातील संस्थांना पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.प्र.३ : टोकण म्हणजे काय?उ. – ठराव मिळविण्यासाठी दिली जाणारी आगाऊ रक्कम; या रकमेची किंमत आता दुप्पट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.