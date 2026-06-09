कोल्हापूर

Satej Patil Mushrif Abitkar Meetting : 'गोकुळ' दुधाचा चहा अन् मुश्रीफ, अबिटकर, बंटी पाटलांची बैठक; शिवाजी विद्यापिठात राजकीय टोमणेबाजी

Kolhapur Political News : शिवाजी विद्यापीठातील कार्यक्रमात गोकुळच्या दुधाच्या चहासोबत मंत्री हसन मुश्रीफ, प्रकाश आबिटकर आणि सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या बैठकीची चर्चा रंगली. यावेळी राजकीय टोमणेबाजीही पाहायला मिळाली.
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Satej Patil hasan Mushrif prakash Abitkar Meetting kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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Hasan Mushrif Prakash Abitkar Satej Patil Latest News : ‘बंटी पाटील यांचे कार्यबाहुल्य मोठे आहे. त्यांना अनेक कामे करावयाची आहेत. मोर्चे काढायचे आहेत, संघर्ष करायचा आहे, आंदोलने करायची आहेत, अनेक लोकांना विश्वासात घ्यायचे आहे. तरीही ते कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, हे महत्त्वाचे आहे.’ असा चिमटा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज काढला. त्याला आमदार सतेज पाटील यांनी हसून दाद दिली.

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