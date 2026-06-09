Satej Patil Mushrif Abitkar Meetting : 'गोकुळ' दुधाचा चहा अन् मुश्रीफ, अबिटकर, बंटी पाटलांची बैठक; शिवाजी विद्यापिठात राजकीय टोमणेबाजी

Hasan Mushrif Prakash Abitkar Satej Patil Latest News : ‘बंटी पाटील यांचे कार्यबाहुल्य मोठे आहे. त्यांना अनेक कामे करावयाची आहेत. मोर्चे काढायचे आहेत, संघर्ष करायचा आहे, आंदोलने करायची आहेत, अनेक लोकांना विश्वासात घ्यायचे आहे. तरीही ते कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, हे महत्त्वाचे आहे.’ असा चिमटा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज काढला. त्याला आमदार सतेज पाटील यांनी हसून दाद दिली..शिवाजी विद्यापीठाच्या शरण साहित्य अध्यासन इमारतीच्या लोकार्पण समारंभात मंत्री मुश्रीफ आणि आमदार पाटील एकाच मंचावर आले. यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी सध्या कोल्हापुरात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांना चिमटा काढण्याची संधी सोडली नाही..मंत्री मुश्रीफ यांनी कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत यांचा उल्लेख कागलचे सुपुत्र असा केला. त्यावर आमदार सतेज पाटील ‘कागल’महत्त्वाचे आहे; पण प्रत्येकवेळा म्हणायलाच पाहिजे का? असे म्हणताच पुन्हा हास्य फुलले. या दोघा नेत्यांच्या या जुगलबंदीने उपस्थितांत खसखस पिकली..Satej Patil statement : गोकुळचं राजकारण! सतेज पाटलांनी महाडिक काका पुतण्यांचा घेतला समाचार; ‘भावकीनं लक्षात ठेवावं’.राजकारणात मतभेद असले, तरी मैत्रीचा चहा हा नेहमी गरमच असतो. ‘गोकुळ’च्या निमित्ताने पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ महायुती म्हणून एका बाजूला असताना आमदार सतेज पाटील यांनी स्वबळाचा शड्डू ठोकला आहे. सोमवारी शिवाजी विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात हे तिघेही नेते एकाच व्यासपीठावर आले आणि त्यांच्यात चहाबरोबर रंगलेली चर्चा कॅमेराबद्ध झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.