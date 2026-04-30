Gokul Milk Union Administrator : ‘गोकुळ’ प्रशासक नियुक्ती हाच अंतिम पर्याय, राजकीय मतप्रवाहात; गोकुळच्या दुधात मिठाचा खडा कोणाचा...

Gokul dairy politics crisis : 'गोकुळ'च्या संस्थांबाबत सर्किट बेंचमध्ये सुरू असलेली प्रक्रिया, सहकारी संस्थांवरील प्रशासक नियुक्तीबाबत केलेली नवी दुरुस्ती आणि कितीही आटापिटा करून निवडणूक लावली तर ती महिनाभरात पूर्ण होणे अशक्य असल्याने 'गोकुळ' प्रशासक नियुक्ती हाच अंतिम पर्याय ठरू शकतो..'गोकुळ'च्या विद्यमान संचालकांची मुदत ४ मे २०२६ रोजी संपते. त्यासाठी आता केवळ चार-पाच दिवसांचा अवधी राहिला आहे. अलीकडेच सहकारी संस्थांच्या प्रशासक नियुक्तीबाबतच्या कायद्यात बदल करताना 'अ' वर्ग संस्थांच्या संचालकांची मुदत ज्यादिवशी संपेल त्याच दिवशी संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती होणार आहे, अशी दुरुस्ती केली आहे. तातडीने निवडणूक घ्यायची म्हटले तर त्यासाठी किमान एक महिन्याचा अवधी लागणार आहे..CM Meeting Decision Gokul Dudh: 'गोकुळ'दूध संघावर प्रशासक, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत निर्णय, प्रशासक म्हणून यांची होणार नियुक्ती.सद्यःस्थितीत संघाच्या ११०८ संस्थांच्या पात्र-अपात्रेबाबत सर्किट बेंचमध्ये दाखल याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत संघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळेच संघावर प्रशासक नियुक्ती हाच अंतिम पर्याय असणार आहे.न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या संस्था वगळून निवडणूक घ्यावी, असाही एक राजकीय मतप्रवाह आहे; पण ज्या संस्थांचा दावा सुरू आहे, त्यापैकी बहुंताशी संस्था यापूर्वीच संघाच्या सभासद झाल्या आहेत. प्रशासनाने जाहीर केलेल्या संघाच्या प्रारूप यादीत या संस्थांची नावे आहेत. त्यामुळे त्यांना वगळून संघाची निवडणूक घेणे म्हणजे या संस्थांवर तो अन्याय होणार आहे..Kolhapur Gokul Milk Sangh : गोकुळ दूध संघावर प्रशासक की निवडणूक? अध्यक्ष नविद मुश्रीफांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बैठकीचा केला खुलासा.काल (ता. २८) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतही हा मुद्दा अग्रस्थानी होता. त्यातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम नव्हे, तर या संस्थांच्या मतदारयादीतील समावेशाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिल्याची चर्चा आहे. त्यातून परस्पर विरोधी दावे करून निवडणूकच लावावी, अशी होत असलेली मागणी अनाठायी असल्याचे बोलले जाते.