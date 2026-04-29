Kolhapur Gokul Milk Sangh : गोकुळ दूध संघावर प्रशासक की निवडणूक? अध्यक्ष नविद मुश्रीफांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बैठकीचा केला खुलासा

Gokul Milk Sangh Governance : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू करून ही निवडणूक महायुती म्हणूनच लढवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत, असे गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले. अपुऱ्या माहितीवर आधारित बातम्या व अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..मुश्रीफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (दि. २८) रोजी रात्री मुंबईतील 'वर्षा' या निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महायुतीतील प्रमुख नेत्यांची सुमारे तास ते दीड तास बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आरोग्य मंत्री व कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, विनय कोरे, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, चंद्रदीप नरके, शिवाजीराव पाटील, संचालिका शौमिका महाडिक तसेच युवा नेते समित कदम यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..या बैठकीत गोकुळ निवडणुकीसंदर्भातील नव्या कायद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक तातडीने जाहीर करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे सांगितले. नव्या कायद्यामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर उपाययोजना यावरही चर्चेत विविध नेत्यांनी मते मांडली. बुधवारी (दि. २९) कायदे सल्लागारांची बैठक घेऊन या सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..CM Meeting Decision Gokul Dudh: 'गोकुळ'दूध संघावर प्रशासक, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत निर्णय, प्रशासक म्हणून यांची होणार नियुक्ती.दरम्यान, "महायुती म्हणूनच ही निवडणूक लढवावी," असा स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्याचे मुश्रीफ यांनी नमूद केले.अफवांवर विश्वास ठेवू नकाअपुऱ्या माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या व अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करत मुश्रीफ म्हणाले की, येत्या ४ मे २०२६ रोजी या संदर्भातील संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट होईल. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे गैरसमज करून घेण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.