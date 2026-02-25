Kolhapur cooperative elections : गोकुळ दूध संघासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५१६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार

Gokul Dairy Election News : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची स्थगिती आज उठवली. त्यामुळे गोकुळ दूध संघासह जिल्ह्यातील ‘अ’ वर्गातील तीन, ‘ब’ वर्गातील ६७, ‘क’ वर्गातील १५७ आणि ‘ड’ वर्गातील २०५ अशा एकूण सहकारातील ४३२ संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यासह ८४ दुग्ध संस्थांच्याही निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्यामुळे राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. आता स्थानिक स्वराज्य संस्था संपल्यामुळे तातडीने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरू करण्याबाबतचे आदेश आज राज्य शासनाने प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्यानुसार ज्या संस्थांचे ठराव आले आहेत, त्यांना परत ठराव पाठण्याची आवश्यकता नाही, तसेच ज्यांच्याकडे कच्च्या याद्यांची मागणी केली होती, त्यानुसार पुढील प्रक्रिया सुरू करावी. अन् ज्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाचे आदेश लागू आहेत, त्यानुसार कामकाज होणार आहे..ज्या संस्थांची मुदत २०२६ मध्ये संपणार आहे, अशा सहकारी बँकांसह दुग्धमधील गोकुळ जिल्हा दूध संघासारख्या सर्वच संस्थांची निवडणूक पूर्वतयारी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच गोकुळ संघाकडे संस्थांच्या प्रारूप मतदार याद्यांची मागणी होऊन गोकुळ संघाच्या निवडणुकीचा नारळ ठरावाच्या स्वरूपात फुटणार आहे..जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांतील ‘अ’ वर्गातील केवळ तीन व ‘ब’ वर्गातील ६७ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग आजच्या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे. याचसोबत स्थगिती नसलेल्या ‘क’ आणि ‘ड’ दोन्ही वर्गातील संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरूच राहणार आहे. सहकारी संस्थांसोबतच दुग्ध विभागाच्या ८४ संस्थांच्या ही निवडणुकांचे बिगुल आता वाजणार आहे. याचसोबत मत्स्यव्यवसाय संस्थांच्याही निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत भाजपचा अधिकृत गट नोंदणीकृत; नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात.‘गोकुळ’चे कच्च्या याद्या मागणीकडे लक्षकोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) संचालकांची मुदत मे महिन्यात संपत आहे. या निवडणुकीसाठीही आता कच्च्या (प्रारूप) याद्या मागविण्यात येणार आहेत. या आदेशानंतर खऱ्या अर्थाने ठराव जमविण्याची प्रक्रिया वेगाने होणार आहे. त्यामुळे आता दुग्ध विभागाकडून या मतदार याद्यांची मागणी करणाऱ्या आदेशाकडे गोकुळच्या संचालकांसह सभासदांचे लक्ष लागून आहे. लवकरच हे पत्र गोकुळ संघाला मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.