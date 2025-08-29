कोल्हापूर

Shoumika Mahadik : शौमिका महाडिकांना हसन मुश्रीफांचे आवाहन, गोकुळ दूध संघाच्या कारभारावर एकमेकांवर टीका; तर..'महायुतीमध्ये मिठाचा खडा'

Gokul Dudh Sangh Controversy : ‘गोकुळ’च्या कारभाराविषयी संचालिका शौमिका महाडिक यांच्या प्रश्‍नांचे निरसन करण्याची जबाबदारी संघाचे अध्यक्ष, संचालक व अधिकाऱ्यांची आहे. महायुतीचा अध्यक्ष झाल्यानंतर आपण स्वतःहून आचारसंहिता घालून घेतली पाहिजे. गेल्या निवडणुकीपेक्षा ही निवडणूक वेगळी आहे. महायुती म्हणून सर्वांनीच एक लक्ष्मणरेषा आखून घेतली पाहिजे. नाहीतर महायुतीमध्ये मिठाचा खडा टाकल्यासारखे होईल’, अशा शब्दांत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शौमिका महाडिक यांना सुचित केले. श्री. मुश्रीफ यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला.

