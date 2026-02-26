कोल्हापूर

Kolhapur Gokul Dudh Sangh Election: आमदारकी नको पण गोकुळ संचालक द्या! कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या निवडणूक रणधुमाळीचा अखेर मुहूर्त ठरला

Kolhapur cooperative sector politics : ‘आमदारकी नको पण गोकुळ संचालक द्या’ या चर्चेतून गोकुळ दूध संघ निवडणुकीची रंगत वाढली. निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात.
Gokul Dudh Sangh Election

Gokul Dudh Sangh Election

Sandeep Shirguppe
Gokul dairy election Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, यासाठीची ठराव संकलन प्रक्रिया नऊ मार्चपासून सुरू होणार आहे. विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) राजकुमार पाटील यांनी ‘गोकुळ’कडे तालुकानिहाय संस्थांची यादी २ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश आज दिले.

