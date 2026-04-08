Gokul dairy election news : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लांबणीवर, १२०० दूध संस्थांच्या निर्णयानंतरच निवडणुका; कोर्टाने दिले थेट आदेश

Kolhapur Gokul milk union election : गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीवर टांगती तलवार कायम राहिली असून निवडणुका लवकर घेण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. सुमारे १ हजार २०० दूध संस्थांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय प्रलंबित असताना निवडणुका कशा घेता येतील, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ तारखेला ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकांबाबत सध्या अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..दरम्यान, याचिकाकर्ते आणि दूध संस्था संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी न्यायालयीन सुनावणीनंतर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..Gokul Dudh Sangh : 'गोकुळ' सभासद संस्थांची चौकशी सुरू; काय आहे प्रकरण? सहकार्य करण्याच्या अध्यक्ष नविद मुश्रीफांच्या सूचना.गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसंदर्भात विविध दूध संस्थांच्या पात्रता-अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. सुमारे १२०० संस्थांच्या अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात पुन्हा हालचाली वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २८ तारखेला होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.