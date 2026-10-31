Gokul Election Officer Transfer : गोकुळच्या घडामोडींना नवे वळण; निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी बर्डे चौगुले यांची ४५० किलोमीटर दूर बदली

Gokul Chairman Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडी तापलेल्या असतानाच निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी मोसमी बर्डे चौगुले यांच्या पदोन्नतीने बदलीचे आदेश शनिवारी (ता. ३१) निघाले. सुट्टीच्या दिवशी शासनाने हा आदेश काढल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, गोकुळच्या राजकीय वर्तुळातही या घडामोडीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार मोसमी बर्डे चौगुले यांना अपर जिल्हाधिकारी (गट-अ) संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष पदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्यांना कार्यभार मिळणार आहे. त्यांची छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात सहआयुक्त (पुनर्वसन) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश ३१ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात आला..विशेष म्हणजे, गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाच्या पदावर त्या कार्यरत असताना ही पदोन्नती आणि बदली झाली आहे. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासमीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आधीच अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय हालचालींना वेग आला असताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आदेश निघाल्याने चर्चांना उधाण आले आहे..Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघ निवडणूक : सतेज पाटील यांनी बजावला मतदानाचा हक्क; कोणत्या केंद्रावर किती मतदान? करवीरमध्ये काय होणार?.दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगामार्फत सुरू असलेली विशेष सखोल मतदार पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सध्याच्याच पदावर कार्यरत राहावे लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच त्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.सुट्टीच्या दिवशी निघालेला हा आदेश, गोकुळच्या निवडणुकीतील संवेदनशील टप्पा आणि त्याचवेळी झालेली पदोन्नती यामुळे या निर्णयामागील प्रशासकीय घडामोडींबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.