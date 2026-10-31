कोल्हापूर

Gokul Election Officer Transfer : गोकुळच्या घडामोडींना नवे वळण; निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी बर्डे चौगुले यांची ४५० किलोमीटर दूर बदली

Gokul Milk Union Latest News : गोकुळ दूध संघाच्या घडामोडींमध्ये नवा ट्विस्ट आला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी बर्डे चौगुले यांची सुमारे ४५० किलोमीटर दूर बदली करण्यात आली आहे. या बदलीमुळे चर्चांना उधाण आले आहे.
Gokul Election Officer Transfer

Gokul Election Officer Transfer

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Chairman Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडी तापलेल्या असतानाच निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी मोसमी बर्डे चौगुले यांच्या पदोन्नतीने बदलीचे आदेश शनिवारी (ता. ३१) निघाले. सुट्टीच्या दिवशी शासनाने हा आदेश काढल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, गोकुळच्या राजकीय वर्तुळातही या घडामोडीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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