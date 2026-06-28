कोल्हापूर

Satej Patil on Gokul election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार? सतेज पाटील यांनी एका वाक्यात कंडका पाडला

Kolhapur Politics Satej Patil : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. बिनविरोध निवडणुकीच्या चर्चांदरम्यान सतेज पाटील यांनी उमेदवार तयार असून निवडणूक लढवणार असल्याचे सांगितले.
Satej Patil on Gokul election politics

Satej Patil on Gokul election politics

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Gokul Milk Union Election : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघात बिनविरोधचा कोणताही प्रस्ताव नाही. आम्हाला दूध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी समविचारी आघाडी म्हणून निवडणूक लढवावी लागणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी आज सांगितले.

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