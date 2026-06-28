Satej Patil on Gokul election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार? सतेज पाटील यांनी एका वाक्यात कंडका पाडला

Gokul Milk Union Election : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघात बिनविरोधचा कोणताही प्रस्ताव नाही. आम्हाला दूध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी समविचारी आघाडी म्हणून निवडणूक लढवावी लागणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी आज सांगितले..आमदार पाटील म्हणाले, ‘महायुती अंतर्गतच चढाओढ सुरू आहे. जागा वाटप करताना तुम्ही कोणाला किती जागा देणार यावरून संघर्ष होऊ शकतो. मात्र, आम्ही आमचे उमदेवार तयार ठेवले आहेत. बिनविरोधाबाबत आमच्याकडे कोणताही प्रस्ताव नाही. आम्हाला निवडणूक लढवावी लागणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून दूध उत्पादकांना जास्ती जास्त दर देण्याचे काम केले आहे..भविष्यात हा संघ दूध उत्पादकांचा राहिला पाहिजे, यासाठी आम्हाला निवडणूक लढवावी लागणार आहे. दरम्यान, प्रत्यक्ष जागा वाटपानंतर अनेक काही जण समविचार आघाडीसोबत येतील, असे चित्र आहे. त्यांना घेऊन गोकुळच्या आणि सभासदांच्या हितासाठी काम केले जाईल, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले..Gokul Dudh Sangh Politics : मुश्रीफांना घेऊनच महायुतीचे पॅनेल, आमदार शिवाजी पाटील यांचा पत्ता कट?; गोकुळच्या बैठकीतील इनसाईड स्टोरी.गोकुळमध्ये राष्ट्रवादीच्या संख्याबळावरून संभ्रमगोकुळच्या निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची ठरावसंख्या १ हजार ९८२ होणार असल्याचा विश्वास आणि दावा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर यांनी केला. आकडेवारीवरून कुणीही गैरसमज पसरविण्याची गरज नाही. दुबार व कोरे ठराव कुणालाही देऊ नका, असे आवाहनही पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे गुरुवारी (ता. २५) शक्तिप्रदर्शनाने १९७२ ठराव दाखल करण्याचे जाहीर केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.