Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघात सतेज पाटील, मंत्री मुश्रीफांचे एकत्र पॅनेल? उघडउघड विरोध की अंतर्गत मैत्री जपणार

Kolhapur political news : यापूर्वी एकत्रित असलेल्या गोकुळच्या दोन नेत्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील यांची भूमिका काय राहणार, ते एकत्रित आले नसले तरीही 'अंडर ग्राऊंड' एक असणार काय? याबाबत चर्चेला जोर आला आहे..'गोकुळ'मध्ये सत्तांतर करण्यासाठी आमदार पाटील यांनी पुढाकार घेतला आणि मंत्री मुश्रीफ यांच्यासह इतर नेत्यांना त्यांना चांगले बळ दिले. यातूनच गोकुळमध्ये सत्तांतर झाले. यानंतर राज्यातील बदललेल्या राजकारणामुळे जिल्ह्याचे राजकारण बदलले. अलीकडेच मंत्री मुश्रीफ यांनी गोकुळमध्ये महायुती म्हणूनच निवडणूक लढणार, महायुतीचाच अध्यक्ष होणार, अशी थेट भूमिका घेतली आहे..यामुळे आमदार पाटील यांनी उघडउघड 'एकला चलो'ची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. मंत्री मुश्रीफ यांना जिल्ह्यातील राजकारण करण्यापूर्वी मुंबईतील सर्व यंत्रणा सांभाळावी लागते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही मंत्री मुश्रीफ यांनी गोकुळमध्ये महायुतीचीच सत्ता येईल, असे सांगितले आहे..Satej Patil Vinay Kore Gokul politics : विनय कोरेंनी सतेज पाटलांची गोकुळमधील साथ सोडली; महायुतीचे पॅनेल करण्यावर भूमिका स्पष्ट.जिल्ह्यात मंत्री मुश्रीफ आणि आमदार पाटील यांची दोस्ती सर्वज्ञात आहे. मात्र, सध्या ही मैत्री बाजूला ठेवावी लागणार आहे. उघडउघड विरोध होणार की अंतर्गत मैत्रीला जागावे लागणार याची चर्चा जिल्ह्यातील राजकारणात सुरू आहे.