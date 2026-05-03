Tukaram Munde Gokul milk Kolhapur : 'गोकुळ दूध संघावर प्रशासक म्हणून तुकाराम मुंडे नियुक्त करा', शिवाजी पाटलांच्या गुगलीने चर्चांना उधाण

Tukaram Munde administrator demand Gokul Milk :'गोकुळ'वर प्रशासक म्हणून आयएसएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. आमदार शिवाजी पाटील यांच्याकडून ही मागणी करण्यात येणार आहे..जिल्ह्यातील १३२० संस्थांचे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच गोकुळची निवडणूक घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. ज्यांच्या काळात जिल्ह्यातील दूध संस्था अवसायनात काढण्यात आल्या होत्या, त्या तुकाराम मुंडे यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, अशी मागणी आमदार पाटील हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करणार आहेत. यासाठी त्यांना मंगळावारी कॅबिनेट संपल्यानंतर वेळ मिळाली आहे..कागदपत्रांच्या घातपाताची शक्यतागोकुळ चौकशीच्या शक्यतेने पुरावे नष्ट करण्यासाठी घातपात होण्याची शक्यता आमदार शिवाजी पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोकुळ शिरगाव, ताराबाई पार्क आणि मुंबई येथील कार्यालयांना तातडीने पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..CM Meeting Decision Gokul Dudh: 'गोकुळ'दूध संघावर प्रशासक, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत निर्णय, प्रशासक म्हणून यांची होणार नियुक्ती.निकालादिवशी गुलाल लावूनच प्रतिक्रिया देईन हसन मुश्रीफांची प्रतिक्रिया'गोकुळबद्दल आज या घडीला काहीही बोलणार नाही. संघाच्या निवडणुकीच्या निकालादिवशी गुलाल लावूनच सविस्तर प्रतिक्रिया देईन', असा सूचक इशारा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला..ते म्हणाले, 'गेल्या ३५-४० वर्षांच्या सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीवरून हसन मुश्रीफ काय आहे, हे सबंध जिल्ह्यासह राज्यालाही माहीत आहे. त्यामुळे कोण काय म्हणतेय याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. गोरगरिबांची सेवा हाच ध्यास घेऊन मी गेली ४० वर्षे सामाजिक आणि राजकीय वाटचाल करीत आलो आहे. माझे संपूर्ण आयुष्यच उघड्या पुस्तकाप्रमाणे जनतेसमोर आहे. कोण कसा आहे, हे जनता चांगलेच ओळखते. लोक निश्चितच तुलना करून आपला निर्णय घेतील. मुख्यमंत्र्यांना गोकुळमध्ये आम्ही महायुतीचीच सत्ता आणू, असे वचन दिलेले आहे.स्थानिक निवडणुकीमध्ये एकाच पॅनेलमध्ये आम्ही राहिलो असतो, तर फार मोठी अडचण होणार होती. ही संभाव्य अडचण त्यांनी स्वतःहूनच दूर केल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.'.