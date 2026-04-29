CM Meeting Decision Gokul Dudh: ‘गोकुळ’दूध संघावर प्रशासक, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत निर्णय, प्रशासक म्हणून यांची होणार नियुक्ती

Kolhapur Gokul Milk Union Update : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर (गोकुळ) प्रशासक येणार हे मुंबईत आज रात्री झालेल्या बैठकीत निश्चित झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्षा बंगल्यावर रात्री उशिरा जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. त्यात मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रशासक येऊ नये, यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न अपुरे ठरले. गोकुळकडील ११०८ संस्थांची कायदेशीर चौकशी होईल, यानंतर निवडणुका होतील. निवडणुका महायुती म्हणूनच लढवा, ही प्रक्रिया लवकर कशी होईल, यासाठी प्रयत्न केले जातील, असाही निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले..खासदार धनंजय महाडिक, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, राजेश क्षीरसागर, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, शिवाजी पाटील, चंद्रदीप नरके, तसेच समित कदम, गोकुळचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, संचालिका शौमिका महाडिक यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते..बैठकीत प्रशासक नियुक्तीपेक्षा निवडणुका घेण्याची मागणी पुढे आली. याचवेळी कायदा बदलला असून आता प्रशासक निश्चित असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले. याचवेळी सध्याच्या संचालक मंडळाला प्रशासकीय मंडळ करता येईल, प्रत्येक पक्षातील एक व्यक्ती घेऊन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त व्हावे, अशीही चर्चा झाली. याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत एकमेकांवर केलेल्या कुरघोड्यांबाबतचाही मुद्दा बैठकीत पुढे आल्याचेही सांगण्यात आले. सुमारे अर्धापाऊण तासांच्या बैठकीत प्रत्येकाला बोलण्याची संधी मिळाली..अखेर मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर बाबींतूनच पुढे जावे लागणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली. कायदा बदलला असल्यामुळे आता प्रशासकच नियुक्त केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले. याचवेळी ११०८ संस्थांचीचौकशीही कायदेशीर पूर्ण केली जाईल. यानंतर निवडणुका होतील. या निवडणुका सर्वांनी एकत्रित महायुती म्हणून लढाव्यात, महायुतीचा एकोपा कायम ठेवावा, ही सर्व प्रक्रिया लवकरात लवकर कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले.. Kolhapur Gokul Milk : 'गोकुळ'च्या दूधदरवाढीतून उत्पादकांना सात कोटींचा लाभ; नविद मुश्रीफ म्हैस दूध खरेदीत एक, तर गायीसाठी दोन रुपयांनी वाढ.दरम्यान, उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये गोकुळबाबतच्या सर्व खटल्यांची सुनावणी आहे. आज होणारी सुनावणी वेळेअभावी झाली नव्हती.शासकीय अधिकाऱ्यांचेच प्रशासकीय मंडळ?प्रशासक किंवा प्रशासकीय मंडळ हे केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांचे असणार की नाही, प्रशासकीय मंडळात अशासकीय सदस्य असावेत की नको, यावर चर्चा झाली. त्यात विद्यमान संचालकांना संधी दिली जावी, याबाबत प्रयत्न झाले. अखेर केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांचेच प्रशासकीय मंडळ असावे, असा मुद्दा पुढे आल्याचेही समजते.