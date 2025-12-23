Kolhapur Cricuit Bench : ग्रोबझ फसवणूक प्रकरणात तपासावर न्यायालय नाराज; माजी एसपी बलकवडे यांना प्रतिज्ञापत्राचे आदेश

कोल्हापूर : ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेसच्या फसवणूकप्रकरणी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांना आज प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. .दरम्यान, न्यायमूर्ती दिगे यांनी तपासाबाबत नाराजी व्यक्त करून एक किलो सोने लॉकरमध्ये असताना ते जप्त का केले नाही, असा सवालही उपस्थित केला. पुढील सुनावणी नऊ जानेवारीला होणार आहे..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूरचे तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश, २८० कोटींचा घोटाळा अन् चार्जशिट १२ कोटींची; कोर्टाने धरलं धारेवर.ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. यातील मुख्य संशयित विश्वास कोळी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी सर्किट बेंचमध्ये अर्ज दाखल झाला आहे. .ही सुनावणी सुरू असताना तपासातील अक्षम्य दुर्लक्ष न्यायमूर्तींच्या समोर येताच त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. मागील सुनावणीत आजपर्यंतच्या सर्व तपासी अधिकाऱ्यांनी व तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सर्किट बेंचमध्ये सादर केले. याचवेळी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पहिले चार्जशीट बलकवडे यांच्या काळात दाखल झाल्यामुळे त्यांना आज न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. .Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूरचे तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश, २८० कोटींचा घोटाळा अन् चार्जशिट १२ कोटींची; कोर्टाने धरलं धारेवर.त्यानुसार बलकवडे आज मंुबईतून व्हीसीद्वारे न्यायालयात हजर राहिले होते. न्यायमूर्ती दिगे यांनी, आपण किती संशयितांना अटक केली, किती मालमत्ता जप्त केली, एमपीआयडीची प्रक्रिया केली काय, फॉरेन्सिक ऑडिटरचे काय झाले, संशयितांच्या व कंपनीच्या खात्यावर अनुक्रमे ४० कोटी, ९० कोटी, १७१ कोटी असा निधी असतानाही तत्काळ बॅंक खाते का गोठवले नाही?, गुंतवणूकदारांनी माहिती देऊनही संशयितांची मालमत्ता जप्त केली नाही. .अजून किती संशयितांना अटक केली नाही?, २६ हजारांहून अधिक गुंतवणूकदार असताना केवळ शंभर-दोनशे लोकांचेच जबाब का घेतले. बाकीच्या लोकांचे जबाब का घेतले नाहीत? तुम्ही जो तपास केला आहे तो योग्य नाही. एक किलो सोने बॅंकेत असतानाही तुम्ही ते खाते सील करण्याची प्रक्रिया का केली नाही, अशी विचारणा केली..याबाबत बलकवडे यांनीदेखील, ‘हे गंभीर आहे. मला कोल्हापुरातील पोलिसांकडून मिळालेली माहिती मी आता सांगितली आहे. याबाबत काय झाले याची माहिती घेईन,’ असे सांगितले. यावर न्यायमूर्ती दिगे यांनी ‘तुम्ही केलेल्या तपासाबाबतचे एक प्रतिज्ञापत्र सादर करा. .केव्हापर्यंत कराल?, ’ अशी विचारणा केली. यावर बलकवडे यांनी ‘आपण द्याल त्या मुदतीत करतो,’ असे सांगितले. यावर सुरवातील १२ जानेवारी आणि नंतर नऊ जानेवारीला सादर करण्याचे आदेश दिले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.