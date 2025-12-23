कोल्हापूर

Kolhapur Cricuit Bench : ग्रोबझ फसवणूक प्रकरणात तपासावर न्यायालय नाराज; माजी एसपी बलकवडे यांना प्रतिज्ञापत्राचे आदेश

Bombay High Court Order in Grobz Scam Case : ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेस फसवणूक प्रकरणातील तपासातील गंभीर त्रुटींवर उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली तीव्र नाराजी, माजी पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांना तपासाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेसच्या फसवणूकप्रकरणी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांना आज प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.

