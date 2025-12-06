कोल्हापूर

Kolhapur Circuit Bench : २८० कोटींच्या ग्रोबझ फसवणुकीत पोलिसांचा तपास उघड न्यायमूर्तींची झाडाझडती; ‘तपास केला तरी काय?’ असा थेट सवाल

Grobz Trading Scam Investigation : ग्रोबझ ट्रेडिंग घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान पोलिस तपासातील विसंगती उघडकीस येताच न्यायालयाने तपासाची दिशा चुकीची असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
Grobz Trading Scam Investigation

Grobz Trading Scam Investigation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘जादा परताव्याच्या आमिषाने ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेसकडून २८० कोटींची फसवणूक असताना बारा कोटींचे चार्जशीट का, यामध्ये तपास काय केला?, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी तपासी अधिकाऱ्यांना आज धारेवर धरले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
high court
scam
Victims
police investigation
controversy
Kolhapur Circuit Bench

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com