Kolhapur News : पालकमंत्री आबिटकरांनी झापल्यानंतर महापालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांना नोटीस, तर कनिष्ठ अभियंता निलंबित

ठळक मुद्दे (Highlights):फुलेवाडी अग्निशमन दल दुर्घटना: इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने झालेल्या दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू व सहाजण जखमी; ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होऊन अटक, तर कनिष्ठ अभियंता प्रमोद बराले निलंबित.अधिकाऱ्यांवर चौकशी: शहर अभियंता रमेश मस्कर, उपशहर अभियंता सुरेश पाटील, तसेच जल अभियंता घाटगे व सहायक अभियंता जयेश जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस.प्रशासनाची पुढील पावले: दुर्घटनाप्रकरणी ‘क्वॉलिटी टेस्टींग’ एजन्सीमार्फत तांत्रिक तपासणीचे आदेश; पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याबाबतही चौकशी सुरु..Kolhapur Mahapalika : महापालिकेच्या फुलेवाडी येथील अग्निशमन दलाच्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनाप्रकरणी शनिवारी कनिष्ठ अभियंता प्रमोद बराले यांना निलंबित करण्यात आले. तर, शहर अभियंता रमेश मस्कर व उपशहर अभियंता सुरेश पाटील यांना खातेनिहाय चौकशी का करू नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली. .पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारीच फुलेवाडी स्लॅब दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी ही कारवाई केली. मंगळवारी (ता. ३०) ही घटना घडली होती. त्यात एका मजुराचा मृत्यू तर सहाजण जखमी झाले होते. याप्रकरणी तातडीने नेमलेल्या चौकशी समितीने ठेकदाराला जबाबदार धरले होते, तर काही अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर ठेकेदार शशिकांत पोवार याच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्याला अटकही झाली होती..पालकमंत्री आबिटकर यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीत शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी रस्ते पाणीपुरवठा, पार्किंग व इतर आवश्यक सोयीसुविधांचा विचार करून व्हीजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेतर्फे ब्लू लाईनमधील शंभर फुटी रस्ता संपादन करण्यासाठी नगर विकास विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या खुल्या जागांना नाव लावण्याची कार्यवाही करणे तसेच खुल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्याचे नगरचना विभागास सूचना दिल्या आहेत..शहरातील शंभर कोटी निधीमधील व इतर रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ‘क्वॉलिटी टेस्टींग’ एजन्सीमार्फत तपासणी करण्याचे आदेश प्रशासकांनी शनिवारी दिले आहेत. त्यानंतर संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. फुलेवाडी अग्निशमन केंद्राच्या इमारत दुर्घटनाप्रकरणीही याच एजन्सीमार्फत तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत..Prakash Abitkar : पालकमंत्री पहिल्यांदा एवढे चिडले, कोल्हापूर महापालिकेच्या कारभारावर सगळ्याचं अधिकाऱ्यांना चांगलाच धुतला; काय घडलं नेमकं?.जलअभियंता घाटगेंसह जाधवांनाही नोटीसकाळम्मावाडी येथील पंपिंग यंत्रसामुग्री वारंवार बंद पडणे व गणेशोत्सवातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत ११ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंत्यांना दिल्या आहेत.तसेच, या कालावधीत आठ दिवस पाणीपुरवठा खंडित होऊन नागरिकांना नाहक त्रास झाल्याबद्दल जल अभियंता हर्षजित घाटगे व सहायक अभियंता (यांत्रिकी) जयेश जाधव यांची खातेनिहाय चौकशी का करण्यात येऊ नये म्हणून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.