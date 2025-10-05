कोल्हापूर

Kolhapur News : पालकमंत्री आबिटकरांनी झापल्यानंतर महापालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांना नोटीस, तर कनिष्ठ अभियंता निलंबित

Kolhapur Municipal : कोल्हापूर येथील इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने झालेल्या दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू व सहाजण जखमी; ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होऊन अटक करण्यात आली आहे.
Kolhapur News

कोल्हापूर महापालिका, प्रकाश आबिटकर

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

ठळक मुद्दे (Highlights):

फुलेवाडी अग्निशमन दल दुर्घटना: इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने झालेल्या दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू व सहाजण जखमी; ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होऊन अटक, तर कनिष्ठ अभियंता प्रमोद बराले निलंबित.

अधिकाऱ्यांवर चौकशी: शहर अभियंता रमेश मस्कर, उपशहर अभियंता सुरेश पाटील, तसेच जल अभियंता घाटगे व सहायक अभियंता जयेश जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस.

प्रशासनाची पुढील पावले: दुर्घटनाप्रकरणी ‘क्वॉलिटी टेस्टींग’ एजन्सीमार्फत तांत्रिक तपासणीचे आदेश; पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याबाबतही चौकशी सुरु.

Kolhapur Mahapalika : महापालिकेच्या फुलेवाडी येथील अग्निशमन दलाच्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनाप्रकरणी शनिवारी कनिष्ठ अभियंता प्रमोद बराले यांना निलंबित करण्यात आले. तर, शहर अभियंता रमेश मस्कर व उपशहर अभियंता सुरेश पाटील यांना खातेनिहाय चौकशी का करू नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Municipal Corporation
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation
Prakashrao Abitkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com