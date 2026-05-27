Hasan Mushrif Statement : अर्थ खाते लवकरच राष्ट्रवादीला मिळणार? सुनिल तटकरे छगन भुजबळ वादावर हसन मुश्रीफांनी केलं वक्तव्य

finance department Maharashtra : राज्यातील अर्थ खाते अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आलेले नसले तरी त्याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. दरम्यान, पक्षातील मतभेदांबाबत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सर्व वाद मिटले असून पक्ष एकसंघ असल्याचा दावा त्यांनी केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारिणी बैठकीला पक्षाचे सर्व नेते, खासदार आणि आमदार उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. पक्षातील वाद हे "पेल्यातील वादळ" होते आणि ते आता संपले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..प्रफुल पटेल (Praful Patel) हे काही कामानिमित्त बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत, असे सांगताना त्यांनी पक्षात कोणतीही फूट नसल्याचा पुनरुच्चार केला. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर माध्यमांमध्ये त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याची भावना काही नेत्यांनी व्यक्त केली होती, मात्र त्यातून पक्षात नाराजी नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले..२०२९ ची विधानसभा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर लढवावी, या छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना मुश्रीफ म्हणाले की, निवडणुका जवळ आल्या की सर्व पक्ष तयारी करतात. मात्र आगामी निवडणुका महायुती म्हणूनच एकत्रित लढल्या जातील..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबत बोलताना त्यांनी महायुती एकत्रितपणे निवडणूक लढवून चेअरमनही महायुतीचाच करणार असल्याचे स्पष्ट केले. जागावाटपाचा निर्णय मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतरच होईल, असे सांगत त्यांनी सप्टेंबरमध्ये निवडणुकीची शक्यता व्यक्त केली.आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी स्थापन केलेल्या राजर्षी शाहू समविचारी शेतकरी आघाडीबाबत विचारले असता, "त्यांनी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न असून महायुती आपला निर्णय घेईल," असे मुश्रीफ म्हणाले.गोकुळ निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हा धक्का मानायचा का, या प्रश्नावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक वेळेत होत असल्याचे सांगितले..Hasan Mushrif Shivaji Patil : आमदार शिवाजी पाटील गोकुळच्या पहिल्याच कुस्तीत चितपट, मंत्री हसन मुश्रीफांचा पहिला डाव यशस्वी.दरम्यान, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सीपीआर रुग्णालयातील अधिष्ठाता व जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या वादावर बोलताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी घाई करू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत सीपीआर नूतनीकरण कामाचे लोकार्पण होणार असून त्यानंतर यावर तोडगा काढला जाईल, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.