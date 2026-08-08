कोल्हापूर

Hasan Mushrif on Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवार-प्रशांत किशोर भेटीवर हसन मुश्रीफांचं सूचक मौन; "मुंबईत काय घडलं माहिती नाही"

NCP Ajit Pawar faction : सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या भेटीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सूचक मौन बाळगले. "मुंबईत काय घडलं माहिती नाही," असे ते म्हणाले.
Hasan Mushrif on Sunetra Pawar

Hasan Mushrif on Sunetra Pawar

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sunetra Pawar Prashant Kishor meeting : हसन मुश्रीफ यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या भेटीवर भाष्य करताना आपल्याला याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या भेटीबाबत मुश्रीफ यांनी सूचक मौन बाळगल्याचे पाहायला मिळाले.

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