Hasan Mushrif on Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवार-प्रशांत किशोर भेटीवर हसन मुश्रीफांचं सूचक मौन; "मुंबईत काय घडलं माहिती नाही"

Sunetra Pawar Prashant Kishor meeting : हसन मुश्रीफ यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या भेटीवर भाष्य करताना आपल्याला याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या भेटीबाबत मुश्रीफ यांनी सूचक मौन बाळगल्याचे पाहायला मिळाले..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या भेटीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असताना, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या भेटीबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले आहे.."सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या भेटी संदर्भात मला कुठलीही माहिती नाही. मी गेली तीन दिवस कोल्हापुरातच असल्यामुळे मुंबईत काय घडले, हे मला माहिती नाही," असे हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले..तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे अथवा सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधितही कोणतीही माहिती आपल्याकडे नसल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. "मी उद्या मुंबईला गेल्यानंतर या संदर्भातली माहिती घेईन," असेही त्यांनी म्हटले..Hasan Mushrif Gokul Election Latest News : 'गोकुळ'मध्ये अजून फार पाणी चढणार आहे आणि फार पाणी उतरणारही आहे; असं का म्हणाले मंत्री हसन मुश्रीफ?.दरम्यान, सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या भेटीमागील नेमके कारण काय, याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हसन मुश्रीफ यांच्या वक्तव्याकडेही राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.