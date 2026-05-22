Hasan Mushrif Sharad Pawar : हसन मुश्रीफांनी संपलेला विषय पुन्हा काढला, "शरद पवारांना आमदार प्रेमापोटी भेटले असतील"; संजय शिरसाठांवरही केलं भाष्य

Sharad Pawar meeting controversy : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सुरू असलेले मतभेद लवकरच संपुष्टात येतील आणि सध्या सुरू असलेला वाद हा केवळ "पेल्यातील वादळ" असल्याचा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. कागल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील विविध राजकीय घडामोडींवर सविस्तर भाष्य करत पक्षातील नाराजी, महायुतीतील समन्वय, विलीनीकरणाच्या चर्चा आणि विरोधकांच्या टीकेवर स्पष्ट भूमिका मांडली..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे वक्तव्य मंत्री संजय शिरसाठ यांनी केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना मुश्रीफ म्हणाले की, शिरसाठ हे शिंदे गटाचे प्रवक्ते आहेत. त्यांनी वारंवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करणे योग्य नाही. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांची दर मंगळवारी समन्वय समितीची बैठक होत असते आणि आपण स्वतः त्या समितीचे सदस्य असल्याचे सांगत त्यांनी, यापूर्वीही शिंदे सेनेचे संपर्कप्रमुख उदय सामंत आणि दादा भुसे यांच्याकडे शिरसाठ यांच्या वक्तव्याबाबत तक्रार केली होती. असे सांगितले. मात्र त्यानंतरही अशी वक्तव्ये सुरूच असल्याने आता पुढील बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हा मुद्दा मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही आमदार शरद पवार यांना भेटल्याच्या चर्चांवर बोलताना मुश्रीफ यांनी त्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. "कोणीही आमदार शरद पवार यांना राजकीय हेतूने भेटलेले नाहीत. भेट झाली असेल तर ती केवळ प्रेमापोटी झाली असेल," असे ते म्हणाले. पक्षातील सर्व नेते, कार्यकर्ते आणि आमदार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून पक्ष सुरक्षित हातात असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..यावेळी शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे केलेले कौतुक योग्य असल्याचे सांगत मुश्रीफ म्हणाले की, मोदींनी भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा उंचावण्याचे काम केले आहे आणि त्याची दखल शरद पवार यांनी घेतली आहे. एका बाजूला विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि संजय राऊत (Sanjay Raut) हे पंतप्रधानांवर टीका करीत आहेत, तर दुसरीकडे शरद पवार त्यांचे कौतुक करीत आहेत, हा विरोधाभास असल्याबाबत विचारले असता मुश्रीफ म्हणाले की, राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते असल्याने त्यांना टीका करण्याचा अधिकार आहे; मात्र पंतप्रधानांवर खालच्या पातळीवर जाऊन किंवा एकेरी भाषेत टीका करणे योग्य नाही. त्यांनी संयम राखून भूमिका मांडावी, असा सल्लाही हसन मुश्रीफ यांनी दिला..राज्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांवर भाष्य करताना मुश्रीफ म्हणाले की, अनेक दिवस विलीनीकरणासाठी प्रयत्न करणारेच आता ते होणार नसल्याचे सांगत आहेत. अचानक या चर्चांना ब्रेक का लागला, हा संशोधनाचा विषय आहे. मुंबईला गेल्यानंतर याबाबत अधिक माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात बोलताना त्यांनी पुणे, रायगड-रत्नागिरी आणि परभणी-हिंगोली या मतदारसंघांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने दावा केला असल्याचे स्पष्ट केले. या ठिकाणी पक्षाची मजबूत ताकद असून सर्व जागा जिंकण्याची क्षमता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..पक्षातील डॅमेज कंट्रोलबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुश्रीफ म्हणाले की, पक्षातील कोणताही नेता नाराज होऊ नये आणि मतभेद वाढू नयेत यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. "आम्ही स्वर्गीय अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या तालमीत तयार झालेले कार्यकर्ते आहोत. पक्ष शेवटपर्यंत चांगल्या पद्धतीने चालावा आणि पुन्हा राज्यभर त्यांचा दबदबा निर्माण व्हावा यासाठी आम्ही सर्वजण एकदिलाने काम करणार आहोत," असेही त्यांनी सांगितले.