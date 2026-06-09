Heavy Rain Alert Maharashtra : कोकणासह सातारा, सांगली, कोल्हापुरात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागाचा अंदाज, मॉन्सूनचे ढग आणखी तीव्र

IMD Weather Alert Maharashtra : एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर मोसमी पावसाने मागच्या २४ तासांत पुन्हा वेग घेत दक्षिण महाराष्ट्रात प्रगती केली आहे. दक्षिण कोकणासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि गोव्याच्या काही भागांत पुढील २४ तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार सरी कोसळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) मॉडेलच्या अंदाजानुसार आणि उपग्रह निरीक्षणांमध्ये दिसून आलेल्या तीव्र ढगांच्या हालचालींमुळे हा इशारा देण्यात आला आहे..आयएमडीच्या ताज्या माहितीनुसार, दक्षिण कोकण-गोवा, उत्तर कर्नाटक आणि केरळच्या मध्य किनारपट्टी भागांमध्ये पुढील तीन ते चार तासांत काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. उपग्रह चित्रांमध्ये या प्रदेशांवर दाट आणि तीव्र ढगांची निर्मिती झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून, त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागावरही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..एका दिवसाच्या खंडानंतर मोसमी पावसाने सोमवारी किनारपट्टी आणि सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील आणखी भाग व्यापले. त्यामुळे दक्षिण महाराष्ट्रात पावसाच्या हालचालींना वेग आला आहे. सध्या सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि सांगली हे जिल्हे पूर्णपणे मॉन्सूनच्या प्रभावाखाली आले असून, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांच्या बहुतांश भागांतही मोसमी पावसाचे आगमन झाले आहे. याशिवाय सोलापूर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागापर्यंतही मॉन्सून पोहोचल्याची नोंद करण्यात आली आहे..केरळमध्ये आगमन झाल्यानंतर सुरुवातीचे दोन दिवस मॉन्सूनने वेगाने प्रगती केली होती. मात्र त्यानंतर त्याचा प्रवास काहीसा संथ झाला होता. सोमवारी पुन्हा अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याने दक्षिण महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील काही भागांमध्येही मॉन्सूनने पुढे सरकण्यास सुरुवात केली..दरम्यान, दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तसेच सह्याद्रीलगतच्या सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार सरींचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. घाटमाथा आणि डोंगराळ भागांमध्ये पावसाचा प्रभाव अधिक राहण्याचा अंदाज असून, नागरिकांनी तसेच शेतकऱ्यांनी हवामानातील बदल लक्षात घेऊन आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र.महाराष्ट्रातील दक्षिण भागात मॉन्सूनचा विस्तार सुरूच असून, पुढील काही दिवसांत पावसाच्या प्रमाणात आणखी वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून खरीप हंगामासाठी पोषक वातावरण तयार होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.