Kolhapur Crime News : कोल्हापूर जिल्हा हादरला! दानोळीत सराईत गुन्हेगाराचा गोळ्या झाडून खून; गावच्या राजकारणात होता सक्रीय

Danoli Murder Case : दानोळी येथील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार महेश बजरंग दळवी ऊर्फ एम.डी. (वय ४३) याचा आज सकाळी गोळ्या झाडून खून करण्यात आला. दानोळी–जयसिंगपूर रस्त्यालगत धरणग्रस्त वसाहतीजवळील शेत परिसरात ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे..महेश दळवी हा सकाळी मोटारसायकलवरून चांदोली वसाहतीतील शेताकडे जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोराने त्याच्यावर गोळीबार केला. हल्ल्यानंतर परिसरातील नागरिकांच्या लक्षात येण्यापूर्वीच हल्लेखोर पसार झाला. गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या महेशला उपचारासाठी सांगली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Mangaon Crime News : माणगावात आरती करून घरी परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा धारदार शस्त्राने खून; मुख्य आरोपी 48 तासांत गजाआड; कर्नाटक सीमेवर अटक.घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली. घटनास्थळावर गोळ्यांच्या तीन पुंगळ्या आढळून आल्या आहेत. खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांकडून घटनास्थळाची पाहणी करून तपास सुरू करण्यात आला आहे. हल्लेखोरांचा शोध घेण्याचे काम सुरू असून, या प्रकरणातील अधिक तपशील तपासानंतर स्पष्ट होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.