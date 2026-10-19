कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : कोल्हापूर जिल्हा हादरला! दानोळीत सराईत गुन्हेगाराचा गोळ्या झाडून खून; गावच्या राजकारणात होता सक्रीय

Kolhapur Murder News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दानोळी येथे सराईत गुन्हेगाराची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. गावच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या या व्यक्तीच्या हत्येमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Kolhapur Crime News

Kolhapur Crime News

esakal

Sandeep Shirguppe
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Danoli Murder Case : दानोळी येथील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार महेश बजरंग दळवी ऊर्फ एम.डी. (वय ४३) याचा आज सकाळी गोळ्या झाडून खून करण्यात आला. दानोळी–जयसिंगपूर रस्त्यालगत धरणग्रस्त वसाहतीजवळील शेत परिसरात ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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