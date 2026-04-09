Silver Trader Death : सांगलीतील 24 वर्षीय चांदी व्यावसायिकाचा कोल्हापुरात संशयास्पद मृत्यू; चांदीच्या पार्सलमध्ये आढळलं तांबं, घटनेने मोठी खळबळ

हुपरी (कोल्हापूर) : येथील एका उद्योजकास चांदी पोहोच करण्यास आलेल्या सांगली जिल्ह्यातील तरुण चांदी व्यावसायिकाचा काल सकाळी संशयास्पद (Kolhapur Hupari Incident) मृत्यू झाला. शिवम निवास जाधव (वय २४ रा. घोटी बुद्रुक, ता. खानापूर) असे त्याचे नाव असून, हुपरी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. दरम्यान, मृतदेहाचे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन करून व्हिसेरा राखून ठेवला आहे. शिवमच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नसल्याने तर्क वितर्क लढवले जात आहेत..याबाबतची माहिती अशी, शिवमचे त्याच्या गावातच चांदीचे दुकान आहे. येथील एका चांदी उद्योजकाशी त्याचे व्यावसायिक संबंध होते. संबंधित व्यावसायिकाने शिवम याच्याशी काही दिवसांपूर्वी हवालाद्वारे चांदी खरेदीचा व्यवहार केला होता. त्यानुसार सेलममधील व्यापाऱ्याकडून चांदी घेऊन शिवम काल (ता. ८) सकाळी हुपरीत मोटारीतून आला होता. चांदी दुकानात शिवमने आणलेले पार्सल उघडले असता त्यात चांदीऐवजी तांबे असल्याचे आढळले..त्या वेळी संबंधित उद्योजक व त्याच्यात किरकोळ वादावादी झाली. दरम्यान, शिवम दुकानाबाहेर गेला. काही वेळाने शिवम जमिनीवर बेशुद्धावस्थेत पडल्याचे दिसून आले. उद्योजकाने त्यास खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तत्पूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. शिवमच्या मृत्यूची माहिती समजताच वडील निवास दुपारी येथे दाखल झाले. त्यांनी पोलिसांकडे शिवमच्या मृत्यूचे कारण समजण्यासाठी मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणी करण्याची मागणी केली..पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मोरे यांच्या दुकान व परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणी केली. मृत शिवमच्या तोंडावर उजव्या बाजूला गाल व कपाळावर जखमेचे व्रण दिसून आले आहेत. त्याच्या मोटारीमध्ये शीतपेयाची बाटलीही आढळली असून पोलिसांनी ती ताब्यात घेतली आहे..पोलिस निरीक्षक सत्यवान हाके यांनी या प्रकरणी सर्व शक्यता धरून तपास सुरू असल्याचे सांगितले. अधिक तपास सहायक निरीक्षक विकास शिंदे करीत आहेत. शिवम एकुलता होता. तो अविवाहित होता. त्यास एक बहीण असून वडील एका बँकेत नोकरीस आहेत.