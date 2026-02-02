कोल्हापूर

Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजीत पाच वर्षांत होणार चार महापौर; भाजपच्या धोरणानुसार होणार बदल

Civic Politics : इचलकरंजी महापालिकेच्या सत्तास्थापनेआधीच महापौरपदाच्या कालावधीवरून राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. दहा महिन्यांचा फॉर्म्युला बदलून सव्वा वर्षाचा कालावधी करण्याच्या हालचाली भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या महापौरपदाच्या दहा महिन्यांचा फॉर्म्युला बदलण्याची चिन्हे आहेत. त्याऐवजी सव्वा वर्षाचा कालावधी करण्याबाबत भाजपकडून हालचाली होण्याची शक्यता आहे.

