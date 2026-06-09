कोल्हापूर

Ichalkaranji New Water Supply Scheme : इचलकरंजी शहरासाठी आता नवी पाणी योजना; राहुल आवाडेंनी सांगितला प्लॅन, मुख्यमंत्र्यांकडून कार्यवाहीच्या सूचना

Drinking Water Project Ichalkaranji : इचलकरंजी शहरासाठी नवी पाणी योजना राबविण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत असून आमदार राहुल आवाडे यांनी याबाबतची माहिती दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Ichalkaranji New Water Supply Scheme mla rahul awade statement

Ichalkaranji New Water Supply Scheme mla rahul awade statement

esakal

Sandeep Shirguppe
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Water Supply Scheme ichalkaranji : इचलकरंजी शहरासाठी पुन्हा एकदा नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कृष्णा नदीवर जुने दानवाड (ता. शिरोळ) येथे उद्‍भव आहे. जुने दानवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी ग्रामस्थांसह इचलकरंजीतील नगरसेवक-नगरसेविकांच्या उपस्थितीत आमदार राहुल आवाडे यांनी पीपीटीच्या माध्यमातून योजनेचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, ‘‘योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे सतत पाठपुरावा केला. विविध उद्‍भव तपासले. यातील अनेक पर्याय व्यवहार्य नव्हते; पण जुने दानवाड उद्‍भवावर एकमत झाले. सातारा, सांगली व कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने त्याला हिरवा कंदील दाखविला आहे.

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