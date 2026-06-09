Ichalkaranji New Water Supply Scheme : इचलकरंजी शहरासाठी आता नवी पाणी योजना; राहुल आवाडेंनी सांगितला प्लॅन, मुख्यमंत्र्यांकडून कार्यवाहीच्या सूचना

दृष्टिक्षेपात योजनानदी - कृष्णाअंतर - २६ किलोमीटरअंदाजे खर्च - ५०० कोटीक्षमता - ६० एमएलडी.Water Supply Scheme ichalkaranji : इचलकरंजी शहरासाठी पुन्हा एकदा नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कृष्णा नदीवर जुने दानवाड (ता. शिरोळ) येथे उद्भव आहे. जुने दानवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी ग्रामस्थांसह इचलकरंजीतील नगरसेवक-नगरसेविकांच्या उपस्थितीत आमदार राहुल आवाडे यांनी पीपीटीच्या माध्यमातून योजनेचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, ‘‘योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे सतत पाठपुरावा केला. विविध उद्भव तपासले. यातील अनेक पर्याय व्यवहार्य नव्हते; पण जुने दानवाड उद्भवावर एकमत झाले. सातारा, सांगली व कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने त्याला हिरवा कंदील दाखविला आहे..इचलकरंजीसाठी प्रस्तावित पाणी योजनेसाठी जुने दानवाड उद्भव आहे. तेथे पुरातन राधाकृष्ण मंदिर आहे. त्यामुळे या योजनेचे नामकरण राधाकृष्ण पाणीपुरवठा योजना असे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार राहुल आवाडे यांनी दिली..ते म्हणाले, ‘योजनेचा तेथील शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. अखंड वीजपुरवठा, १२ तास पाणी उपलब्धता आणि पाणंद रस्ता केला जाणार आहे. यापूर्वीचा अनुभव पाहता प्रस्तावित योजनेला कोणत्याही नागरिकांचा विरोध होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. आता पुढील टप्प्यात या योजनेच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार होणार आहे. त्यानंतर शासन मंजुरीचा मार्ग मोकळा होईल.’.उन्हाळ्यातही भरपूर पाणीहे उद्भव केंद्र कर्नाटक हद्दीजवळ आहे. पुढे दीड किलोमीटरवरील कल्लोळ बंधाऱ्यामुळे नदीपात्रात ऐन उन्हाळ्यातही भरपूर पाणी असते. तेथे नैसर्गिक डोहही आहे. त्यामुळे धरणातून पाणी सोडले नाही, तरी २३ दिवस सलग पाणी उचलता येईल, इतका साठा तेथे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जाईल. त्यानंतर लवकरच या योजनेवर राज्य शासनाचे शिक्कमोर्तब होईल, असे आमदार आवाडे यांनी सांगितले..मुख्यमंत्र्यांकडून कार्यवाहीच्या सूचनायोजनेबाबत दिलेल्या पत्रावर कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती आवाडे यांनी दिली. दरम्यान, यामुळे यापूर्वी मंजूर दुधगंगेवरील सुळकूड योजना रद्द झाल्यात जमा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.