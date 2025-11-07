कोल्हापूर

Kolhapur Video Tawade Hotel : २८ वर्षांपासून कोल्हापूरकरांच्या मनावर राज्य करणारी तावडे हॉटेलजवळील स्वागत कमान पाडली; भावूक करणारा व्हिडीओ

Iconic Swagat Kaman : तावडे हॉटेलजवळ उभारलेली आणि तब्बल २८ वर्षे कोल्हापूरच्या अभिमानाचे प्रतीक ठरलेली स्वागत कमान अखेर पाडण्यात आली. हा भावूक करणारा व्हिडीओ पाहून अनेक कोल्हापूरकरांच्या डोळ्यात पाणी आले.
Kolhapur Video Tawade Hotel

तावडे हॉटेलजवळ उभारलेली आणि तब्बल २८ वर्षे कोल्हापूरच्या अभिमानाचे प्रतीक ठरलेली स्वागत कमान अखेर पाडण्यात आली.

Kolhapur Gets Emotional : महापालिकेने तावडे हॉटेलजवळील स्वागत कमान २८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आज रात्री बारा वाजता जमीनदोस्त केली. त्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह अन्य मोठी यंत्रणा कार्यरत होती. यावेळी बघ्यांची गर्दी तसेच रिल्ससाठी शूटिंग करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने पोलिसांची जादा कुमक मागवावी लागली.

