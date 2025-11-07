Kolhapur Video Tawade Hotel : २८ वर्षांपासून कोल्हापूरकरांच्या मनावर राज्य करणारी तावडे हॉटेलजवळील स्वागत कमान पाडली; भावूक करणारा व्हिडीओ

Kolhapur Gets Emotional : महापालिकेने तावडे हॉटेलजवळील स्वागत कमान २८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आज रात्री बारा वाजता जमीनदोस्त केली. त्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह अन्य मोठी यंत्रणा कार्यरत होती. यावेळी बघ्यांची गर्दी तसेच रिल्ससाठी शूटिंग करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने पोलिसांची जादा कुमक मागवावी लागली..महापालिकेने १९९७ मध्ये ही कमान बांधली होती. यानंतरच्या कालावधीत अनेक वाहनांनी धडक दिल्याने काँक्रिटचे काही भाग मोडकळीस आले होते. योग्य देखभालीअभावी विजेच्या तारा, दिवे लोंबकळत होते. कमानीखालून दररोज हजारो नागरिक ये-जा करत होते. त्यांना धोका होऊ नये, यासाठी विविध संघटना, नागरिकांनी कमान उतरावी, अशी मागणी केली होती. गेल्या महिन्यात कमानीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेने दिवाळीनंतर कमान पाडण्याचे ठरवले होते..महापालिकेने त्यासाठी रात्री ठेकेदाराचे दोन पोकलॅन, दोन जेसीबी, सहा डंपर, एक बूम अशी यंत्रणा तैनात केली. प्रकाशासाठी जनरेटरवर स्वतंत्र दिवे लावले. महावितरण कर्मचाऱ्यांकडून वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. पोलिसांनी बॅरिकेडस् लावून वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवत रात्री अकराच्या सुमारास प्रत्यक्ष कमान पाडण्यास सुरुवात केली. जेसीबी, पोकलॅनने प्रथम कमानीचे स्ट्रक्चर पाडण्यात आले. त्यातून तयार झालेली खरमाती तातडीने डंपरमध्ये भरून गांधीनगरजवळील तसेच इतर दोन ठिकाणी टाकण्यात आली. कमानीच्या बांधकामातील सळ्या गॅस कटरद्वारे काढण्यास बराच कालावधी लागत होता; पण सकाळी सहापर्यंत त्या ठिकाणाहून वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. त्यापूर्वीच काम पूर्ण होईल, असे अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी सांगितले..अधिकाऱ्यांवर जबाबदारीआपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीअंतर्गत यासाठी शहर अभियंता रमेश मस्कर, जल अभियंता हर्षजित घाटगे, उपायुक्त परितोष कंकाळ, सहायक आयुक्त कृष्णा पाटील, उपशहर अभियंता निवास पोवार, तसेच कनिष्ठ अभियंता, वर्कशॉपप्रमुख, अग्निशमन दलाचे जवान, विद्युत विभागाचे सहायक अभियंता, इस्टेट अधिकारी, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, आरोग्याधिकारी आदींची नियुक्ती अतिरिक्त आयुक्त आडसूळ यांनी केली होती..Kolhapur Sugar Factory : भोगावती साखर कारखान्याचा विक्रमी ऊस दर; राज्यातील सर्वाधिक दर देणारा कारखाना ठरला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.