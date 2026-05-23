Shashikant Shinde Jayant Patil : जयंत पाटील आणि शशिकांत शिंदेंमध्ये दुरावा?, शिंदेंनी एका वाक्यात सांगितलं; कोल्हापुरातून पक्षाची बांधणी करणार

NCP Sharad Pawar group : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी जयंत पाटील आणि त्यांच्यात दुरावा असल्याच्या चर्चांना एका वाक्यात पूर्णविराम दिला आहे. "पक्षाच्या बांधणीसाठी आम्ही सर्वजण एकजुटीने काम करणार आहोत," असे सांगत त्यांनी कोल्हापुरातून पक्ष संघटना मजबूत करण्याच्या मोहिमेला सुरुवात करणार असल्याचे स्पष्ट केले..शिंदे यांनी सांगितले की, येत्या दीड महिन्यात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पक्ष बांधणीवर भर दिला जाणार आहे. तसेच, पक्ष विलिनीकरणाचा मुद्दा आता संपला असून, "पवार साहेबांचा चेहराच पक्षासाठी महत्त्वाचा आहे," असेही त्यांनी ठामपणे म्हटले..दरम्यान, जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शशिकांत शिंदे यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. जयंत पाटील यांनी नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची गरज व्यक्त करत पद सोडले होते. त्यानंतर पक्षात अंतर्गत मतभेद असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र शिंदे यांनी या सर्व चर्चांना फेटाळत "संघर्षाच्या काळात आम्ही एकोप्याने उभे राहू," असा संदेश दिला..माध्यमांशी बोलताना शशिकांत शिंदे म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी शरद पवार यांचाच चेहरा महत्त्वाचा आहे. पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र आता पक्षाने स्पष्ट भूमिका घेतली असून विलीनीकरणाचा मुद्दा संपल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितले की, "त्यांच्या भूमिकेचे आश्चर्य वाटते. मात्र ते ज्येष्ठ नेते आहेत." तसेच अजित पवार गटातील 'दादा' विलीनीकरणाबाबत चर्चा करत होते आणि ती त्यांची इच्छा होती, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र त्यांच्या जाण्यानंतर शरद पवार गटाला विलीनीकरणाची गरज असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.भाजप मित्रपक्षांची कोंडी करत असल्याचेही शिंदे यांनी म्हटले. "भाजप ज्या पद्धतीने मित्र पक्षांवर दबाव टाकत आहेत, त्यातून सावध होत काही निर्णय घेण्यात आले असावेत," असे ते म्हणाले. जयंत पाटील यांच्याबाबत बोलताना शशिकांत शिंदे यांनी पक्षात कोणतेही मतभेद नसल्याचे स्पष्ट केले. "वैचारिक मतभेद असू शकतात, मात्र संघर्षाच्या काळात जयंत पाटील यांनी पक्षासाठी महत्त्वाचे काम केले आहे," असे त्यांनी सांगितले..Hasan Mushrif Sharad Pawar : हसन मुश्रीफांनी संपलेला विषय पुन्हा काढला, "शरद पवारांना आमदार प्रेमापोटी भेटले असतील"; संजय शिरसाठांवरही केलं भाष्य.महायुती सरकारवर टीका करताना त्यांनी मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्या वक्तव्यांचाही उल्लेख केला. "महायुतीमध्ये एकवाक्यता नाही. प्रत्येकामध्ये कुरघोड्या सुरू आहेत आणि समन्वयाचा अभाव वारंवार दिसून येतो," असा टोला त्यांनी लगावला.पेट्रोल दरवाढीवरूनही त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. निवडणुकीपर्यंत दरवाढ रोखण्यात आली होती, मात्र आता टप्प्याटप्प्याने वाढ होत असून पुढील काळात पेट्रोलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला. "सध्याचे राजकारण व्यावसायिक मानसिकतेकडे जात आहे. काही लोकांच्या हातात व्यवसाय केंद्रित केला जात असून भविष्यात लोकांना काही मोजक्या लोकांवर अवलंबून राहावे लागेल," अशी टीकाही त्यांनी केली.