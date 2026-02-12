Jaysingpur Fraud Case : जयसिंगपुरात जादा परताव्याच्या आमिषाने पावणेसात कोटींची फसवणूक

Investment scam in Jaysingpur : शेअर्स ट्रेडिंग मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून जादा परताव्याच्या आमिषाने औषध दुकानदार अजय नंदकिशोर भट्टड (वय ५२, रा. शनिवारपेठ, कऱ्हाड) यांची सहा कोटी ६९ लाख ८१ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याबाबत त्यांनी जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरोधात फिर्याद दिली आहे. घटनेने शहर व परिसरात खळबळ उडाली आहे..याबाबत जयसिंगपूर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः भट्टड ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी जयसिंगपूर येथील नातेवाइकांकडे आले होते. यावेळी त्यांच्या मोबाईलवर ‘एसआयजी’ या नावाने शेअर्स ट्रेडिंग मार्केट नावाची लिंक आली होती. भट्टड यांनी लिंक ओपन केल्यानंतर दोन मोबाईल क्रमांकावरून एका व्यक्तीने भट्टड यांना व्हॉट्सॲपद्वारे कमी रेटमध्ये भारतीय बाजारातील शेअर्स खरेदी करून दुसऱ्या दिवशी जादा परताव्याचे आमिष दाखविले होते..त्यानंतर भट्टड यांनी मोबाईलवर ‘एसआयजी’ नावाचे ॲप डाऊनलोड केले. त्यांना एका व्हॉट्स ॲप ग्रुपवरही जोडून घेण्यात आले होते. यामध्ये डिस्काऊंट रेटमध्ये भारतीय बाजारातील शेअर विकत घेण्यास सांगितले. या शेअर्सच्या मदतीने भट्टड यांना जादा परताव्याचे आमिष दाखवून वेळच्यावेळी वेगवेगळ्या बँकेच्या खात्यांमध्ये सहा कोटी ६९ लाख ८१ हजार रुपये भरण्यास सांगण्यात आले; मात्र आजअखेर कोणताही परतावा न देता एसआयजी ॲपवरून दोन मोबाईल क्रमांकाच्या दोन व्यक्तींनी सहा कोटी ६९ लाख ८१ हजार रुपयांची फसवणूक उघडकीस आल्याने जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल ठाकूर तपास करीत आहेत..फिर्यादी जयसिंगपूर येथे नातेवाइकांच्याकडे आल्यानंतर एसआयजी शेअर्स ट्रेडिंग मार्केटमध्ये पैसे गुंतवून आमिषाच्या नावाखाली ६ कोटी ६९ लाख ८१ हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सदरची बहुतांश रक्कम राज्याबाहेरील असलेल्या बँक खात्यात गेली आहे. त्याचबरोबर सायबर सेल व आमच्या माध्यमातून फसवणूक केलेल्या संशयितांचा तपास गतीने सुरू केला आहे. - अमोल ठाकूर, उपविभागीय अधिकारी, जयसिंगपूर.Kolhapur Water : मध्यरात्रीचा बिघाड आणि सकाळची धावपळ! कोल्हापुरात निम्म्या शहरात पाण्याचा ठणठणाट.जादा परताव्याच्या आमिषाने फसवणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करत असताना कंपनीबाबत शहानिशा करणे गरजेचे आहे. काही महिन्यांत दहा कोटींहून अधिक रुपयांच्या फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. फसवणुकीला बळी पडलेल्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी.- डॉ. योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.