Kagal to Hubli Highway Closed : कागल ते हुबळी महामार्ग बंद, कोल्हापूर आयजी रंजनकुमार शर्मा यांनी सांगितला पर्यायी मार्ग; शेतकरी संघटनांची भूमिका काय?

Kagal Hubli Road Traffic Update : कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच-४८) सीमाभागात वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या आंदोलनामुळे प्रवाशांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी प्रवाशांना अत्यंत तातडीचे काम असल्याशिवाय पुणे-बंगळुरू महामार्गावरून प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे..वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी बेळगावच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांनी मिरज-गोकाक या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असा सल्ला पोलीस प्रशासनाने दिला आहे. कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सीमाभागातील वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना याचा फटका बसत आहे..Raju Shetti Protest : राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक बंद, हजारो शेतकरी दाखल.दरम्यान, वाहतुकीचा हा अडथळा कर्नाटकच्या हद्दीत असून महाराष्ट्रातील महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत आहे. मात्र, सीमाभागातील परिस्थिती लक्षात घेता प्रवाशांनी खबरदारी घ्यावी. विनाकारण वाहतूक कोंडीत अडकण्यापेक्षा पर्यायी मार्गाचा वापर करावा आणि पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.