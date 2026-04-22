Agriculture Scheme : पशुधनासाठी किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधनाच्या देखभालीसाठी मिळणार कर्ज, व्याज परताव्यात मोठी सवलत

Kisan Credit Card Scheme : (अमोल सावंत) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या देखभालीसाठी आणि दैनंदिन खर्चासाठी व्याज सवलतीसह कर्ज दिले जाईल..या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाखांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून दिले जाईल. दूध संस्थांनी हमी दिल्यास ही मर्यादा तीन लाखांपर्यंत वाढविता येते. ज्यांच्याकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही तीन लाखांपर्यंतची पतमर्यादा वाढवून घेता येईल..कर्जाचा मूळ व्याजदर नऊ टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून तीन टक्के, राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारीच्या निर्णयानुसार चार टक्के अशी एकूण सात टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळू शकते. बँकांनाही यात दोन टक्के व्याज सवलत दिली आहे..त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालक शेतकऱ्यांना योजनेंतर्गत शून्य टक्के व्याजदराचाही लाभ घेता येईल. जे पशुपालक दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद आहेत, ज्यांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, असे सर्व शेतकरी यासाठी पात्र ठरतील..व्याज परतावा सवलत अशी...२५,००० कुक्कुट पक्षी५०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी४५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या हॅचरी युनिट१०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरे५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी/शेळी२०० किंवा त्यापेक्षा कमी डुक्कर (वराह).'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना (राज्य/जिल्हास्तर) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळत्या भांडवलाचा लाभ घेता येईल. कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुवैद्यकीय चिकित्सालयात अथवा १९६२ हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधावा.'- डॉ. महेश सेजल, जिल्हा उपआयुक्त.